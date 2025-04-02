Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Дрони та штучний інтелект: у НАТО знайшли рішення проти КАБів

2 квітня 2025, 15:09
276
В Альянсі працюють над розробкою зброї для протидії КАБам.
Дрони та штучний інтелект: у НАТО знайшли рішення проти КАБів
Чотири європейські компанії виграли конкурс на розробку зброї проти КАБів / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, Міноборони РФ

відео дня

Ключові факти:

  • НАТО завершив конкурс з протидії російським авіаційним бомбам
  • Чотири компанії отримали право на розробку зброї проти КАБів

НАТО активно шукає способи протидії російським керованим авіаційним бомбам (КАБ), які використовуються для атак на українські міста.

У рамках 15-го конкурсу інновацій НАТО Командування з питань трансформації шукало ефективні рішення проти цих бомб, зокрема комплектів УМПК. Про це повідомляє військовий портал Defence Express.

За результатами конкурсу три команди отримали відзнаки та підтримку від інноваційної екосистеми НАТО.

Перше місце

Французька компанія Alta Ares запропонувала систему на основі штучного інтелекту для виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту КАБів. Ця система є адаптацією вже існуючої розробки, яка використовувалася для розвідувальних місій в Україні.

Друге місце

Німецький стартап Tytan Technology представив зенітний дрон Tytan, призначений для перехоплення КАБів. Цей дрон має дальність польоту понад 15 км, швидкість понад 250 км/год і несе бойову частину вагою 1 кг. Для наведення на ціль використовується машинний зір.

Третє місце

Французький стартап Atreyd запропонував створити автономний рій дронів-камікадзе, які будуть перехоплювати бомби в польоті. Ця система використовує ультразвукове виявлення та наведення.

Крім того, у фіналі конкурсу взяла участь українська команда Night Watch, яка розробила комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) Night Watch Lima, спеціально призначений для протидії КАБам.

Дрони та штучний інтелект: у НАТО знайшли рішення проти КАБів
КАБ інфографіка / Інфографіка: Главред

Загалом учасники конкурсу зосередилися на двох основних напрямках протидії КАБам:

  1. Кінетичне перехоплення за допомогою дронів, зокрема з використанням ройових технологій.
  2. Радіоелектронна боротьба для порушення точності наведення російських КАБів, які використовують супутникову навігацію.

Як раніше Україна боролася з КАБами

Нагадаємо, як писав раніше Главред, українські засоби радіоелектронної боротьби ефективно зривають наведення російських плануючих бомб, що може свідчити про завершення "золотої епохи" цієї зброї на фронті.

Також українським військовим вдалося домогтися таких результатів завдяки успіху у сфері радіоелектронної боротьби. Лише за один тиждень у вересні 2024 року РФ скинула понад 900 КАБів уздовж усієї лінії фронту. Через рік ситуація змінилася і бійці ЗСУ нейтралізують системи наведення бомб глушниками.

Крім того, після розгортання системи радіоелектронної боротьби, точність бомбардувань спочатку знизилася, а потім, зрозумівши неефективність такого способу знищення і неможливість досягнення мети, противник взагалі припинив обстріли обласних центрів.

Більше новин:

Що таке КАби?

Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.

Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Укроборонпром авіабомба
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Росія відмовилась від мирних ініціатив США: як реагує Трамп та що чекати Україні

Росія відмовилась від мирних ініціатив США: як реагує Трамп та що чекати Україні

16:50Війна
Українці можуть отримати назад до 1 млн грн: кому повернуть гроші за комуналку

Українці можуть отримати назад до 1 млн грн: кому повернуть гроші за комуналку

16:19Економіка
РФ намагається прорватися на важливому напрямку: у ЗСУ попередили про небезпеку

РФ намагається прорватися на важливому напрямку: у ЗСУ попередили про небезпеку

15:05Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 3 квітня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Терезам - успіх

Гороскоп на завтра 3 квітня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Терезам - успіх

Карта Deep State онлайн за 2 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Намагалася зберегти": мовчунка Стоцька приголомшила схожою на Кіркорова донькою

"Намагалася зберегти": мовчунка Стоцька приголомшила схожою на Кіркорова донькою

Штраф за зимові шини - скільки і у якому випадку доведеться заплатити

Штраф за зимові шини - скільки і у якому випадку доведеться заплатити

0 градусів, зливи та штормовий вітер: коли в Україні посилиться похолодання

0 градусів, зливи та штормовий вітер: коли в Україні посилиться похолодання

Останні новини

16:50

Росія відмовилась від мирних ініціатив США: як реагує Трамп та що чекати Україні

16:43

Майже по 100 грн за куб: в одному з міст України підскочили тарифи на воду

16:35

Ігнорувати не можна: 5 видів болю, при яких слід негайно звернутися до лікаря

16:19

Українці можуть отримати назад до 1 млн грн: кому повернуть гроші за комуналку

15:42

Маколей Калкін зізнався, чому вже 30 років не спілкується з батьком

Трамп розлютився на Путіна і може завдати по Росії найсильнішого з 2022 року удару - ІноземцевТрамп розлютився на Путіна і може завдати по Росії найсильнішого з 2022 року удару - Іноземцев
15:40

Плата за комуналку знизилася на очах: які українці отримають більше субсидій

15:27

Росія може готувати потужний удар по Україні: названо головну ціль обстрілу

15:26

Перейшов межу: нахабний син російського фігуриста публічно образив батька

15:09

Дрони та штучний інтелект: у НАТО знайшли рішення проти КАБів

Реклама
15:05

РФ намагається прорватися на важливому напрямку: у ЗСУ попередили про небезпеку

15:00

Чому 3 квітня не можна планувати важливі справи: яке свято, прикмети

14:37

За часів Павелка зникли 1,7 мільярда гривень: ЗМІ опублікували деталі аудиту УАФ

14:35

Де 3 відмінності між хлопчиками на коні: треба знайти відповідь за 17 секунд

14:26

Маркети України накручують ціни: скільки тепер коштуватиме важлива молочка

14:14

Весна повертається: синоптик сказала, які регіони накриє майже 20-градусна спека

14:10

ChatGPT назвав точні дати: коли найкраще садити картоплю в Україні

14:07

Кращий за магазинний: найсмачніший святковий рулет на ВеликденьВідео

13:24

Штраф від 17000 до 85000 грн: в податковій пояснили, за що каратимуть сильніше

13:15

На третій рік війни Порошенко збагатився на рекордні 4,6 млрд грн - декларація

13:03

Рецепт взірвав Інтернет: неймовірні картопляні човники з начинкою

Реклама
12:52

"Я безвідповідальна людина": у Суханова виявили невиліковну хворобу

12:38

Зрадниця Ані Лорак "позатискалася" з російським співаком-путіністом

12:32

На банкнотах гривні можуть з'явитися інші портрети: в НБУ заінтригували заявою

12:27

Як не угробити авто: механік назвав головний "сигнал" великої проблеми

12:12

Помер зірка фільму "Бетмен" і "Найкращий стрілець"Відео

11:59

Нікіта Пресняков прийняв рішення і розриває останні зв'язки з РФ - деталі

11:46

В Україні збільшили бронь від мобілізації для працівників однієї сфери

11:37

РФ відновила атаки: Зеленський різко відреагував на ворожі удари по Україні

11:35

Чи штурмуватиме валюта вершини в квітні: банкір здивував, по якій ціні буде 100$

11:28

Буде дрібною і гіркою: що не можна садити поруч із морквою

11:26

Полює за футболістом: Сєдокова пригледіла нову жертву і вже робить успіхи

11:08

В Україні можуть зрости ціни на газ: у чому причина

10:59

Китайський гороскоп на завтра 3 квітня: Бикам - драма, Тиграм - ревнощі

10:47

"НАТО буде в ступорі": несподіваний сценарій нової війни РФ у ЄвропіВідео

10:34

Алкоголь і сигарети стануть розкішшю: що буде з цінами з 1 квітня 2025 року

10:10

Подруга Тетяни Овсієнко викрила співачку - що сталося

10:03

РФ готує масштабний наступ: у ЗСУ назвали місяць, коли чекати удару на фронті

09:40

5 зодіаків, які є найкращими супутниками життя

09:40

"Ризики серйозні": експерт попередив про небезпечний сценарій завершення війни

09:34

"Завжди на відстані": внучка Ротару зробила заяву і вразила своїм виглядом

Реклама
09:15

Зірка "Не родись красивою" показала вагітний живіт

09:14

Вперше за три роки повномасштабної війни: представник Путіна поїде до Вашингтона

09:13

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 квітня (оновлюється)

09:00

НАТО більше не існує, але вже формується "нове НАТО", де лідерство за Україною – ЗагороднійВідео

08:46

РФ обрала ціль для великого наступу, два міста під загрозою – ISW

08:23

Потужний удар по Кремлю: США готують жорсткі санкції проти РФ

08:21

"Спасибі долі": путіністка Кудрявцева зізналася в почуттях до Лазарєва

08:10

Дивний новий світ і УкраїнаПогляд

08:10

Карта Deep State онлайн за 2 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:40

"Більше, ніж надія": Зеленський не відкинув імовірність поставок Taurus Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти