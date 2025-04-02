Дрони та штучний інтелект: у НАТО знайшли рішення проти КАБів

В Альянсі працюють над розробкою зброї для протидії КАБам.

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Чотири європейські компанії виграли конкурс на розробку зброї проти КАБів / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, Міноборони РФ

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Ключові факти:

НАТО завершив конкурс з протидії російським авіаційним бомбам

Чотири компанії отримали право на розробку зброї проти КАБів

НАТО активно шукає способи протидії російським керованим авіаційним бомбам (КАБ), які використовуються для атак на українські міста.

У рамках 15-го конкурсу інновацій НАТО Командування з питань трансформації шукало ефективні рішення проти цих бомб, зокрема комплектів УМПК. Про це повідомляє військовий портал Defence Express.

За результатами конкурсу три команди отримали відзнаки та підтримку від інноваційної екосистеми НАТО.

Перше місце

Французька компанія Alta Ares запропонувала систему на основі штучного інтелекту для виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту КАБів. Ця система є адаптацією вже існуючої розробки, яка використовувалася для розвідувальних місій в Україні.

Друге місце

Німецький стартап Tytan Technology представив зенітний дрон Tytan, призначений для перехоплення КАБів. Цей дрон має дальність польоту понад 15 км, швидкість понад 250 км/год і несе бойову частину вагою 1 кг. Для наведення на ціль використовується машинний зір.

Третє місце

Французький стартап Atreyd запропонував створити автономний рій дронів-камікадзе, які будуть перехоплювати бомби в польоті. Ця система використовує ультразвукове виявлення та наведення.

Крім того, у фіналі конкурсу взяла участь українська команда Night Watch, яка розробила комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) Night Watch Lima, спеціально призначений для протидії КАБам.

КАБ інфографіка / Інфографіка: Главред

Загалом учасники конкурсу зосередилися на двох основних напрямках протидії КАБам:

Кінетичне перехоплення за допомогою дронів, зокрема з використанням ройових технологій. Радіоелектронна боротьба для порушення точності наведення російських КАБів, які використовують супутникову навігацію.

Як раніше Україна боролася з КАБами

Нагадаємо, як писав раніше Главред, українські засоби радіоелектронної боротьби ефективно зривають наведення російських плануючих бомб, що може свідчити про завершення "золотої епохи" цієї зброї на фронті.

Також українським військовим вдалося домогтися таких результатів завдяки успіху у сфері радіоелектронної боротьби. Лише за один тиждень у вересні 2024 року РФ скинула понад 900 КАБів уздовж усієї лінії фронту. Через рік ситуація змінилася і бійці ЗСУ нейтралізують системи наведення бомб глушниками.

Крім того, після розгортання системи радіоелектронної боротьби, точність бомбардувань спочатку знизилася, а потім, зрозумівши неефективність такого способу знищення і неможливість досягнення мети, противник взагалі припинив обстріли обласних центрів.

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Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

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