Дрони уразили НПС у Волгоградській області Росії: вирує масштабна пожежа

Нафтопродуктопровід Волгоград - Тихорецьк є одним із ключових маршрутів транспортування дизелю на південь РФ.

Пожежа на НПС у Волгоградській області

Атака дронів на Волгоградську область в ніч на 10 квітня спричинила масштабну пожежу на нафтоперекачувальній станції (НПС) "Тінгута" - одному з ключових вузлів транспортування дизельного пального на південь РФ.

За даними моніторингового каналу "Кримський вітер", супутникові знімки зафіксували пожежу, яку було видно на відстані до 25 км. Губернатор регіону Андрій Бочаров підтвердив удар і повідомив про займання резервуара з нафтопродуктами у Світлоярському районі.

Telegram-канал Exilenova+ повідомив про нехарактерні термальні аномалії на ураженому об'єкті:

Водночас міноборони РФ заявило, що протягом ночі ППО нібито перехопила 151 дрон, з яких 57 - над Волгоградською областю.

Також в мережі ширяться відео, на яких видно густий чорний дим, який здіймається над НПС "Тінгута":

Чим важливий уражений об'єкт

Станція "Тінгута" - стратегічний об’єкт. Вона забезпечує перекачування дизельного пального магістральним продуктопроводом Волгоград - Тихорецьк, який використовується для постачання пального на південь Росії та подальшого експорту.

Площа об’єкта - 32 га

Резервуарний парк - 4 основні ємності

Загальний обсяг зберігання - 80 тис. куб. м дизелю

Ураження такого вузла може вплинути на логістику постачання пального в регіоні та на експортні маршрути РФ.

Що може бути далі

Пожежа на об’єкті такого масштабу зазвичай потребує тривалого гасіння та відновлення інфраструктури. Якщо підтвердиться пошкодження резервуарів або трубопроводу, це може тимчасово знизити пропускну здатність маршруту.

Який вплив на РФ мають удари по НПЗ - думка експерта Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики у паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев говорив, що якби удари по нафтопереробці не були болючими для Росії, атак на українську енергетику не було б. "Якщо наші удари по НПЗ триватимуть, це може мати для Росії досить вагомий ефект, зокрема економічний", — вважає він.

Раніше Главред писав, що Україна продовжить завдавати ударів по РФ навіть попри те, що партнери просили не руйнувати російські нафтові термінали. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Він наголосив на тому, що такі заклики від партнерів лунали упродовж всієї війни.

Нагадаємо, в ніч на 2 квітня дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфі (столиця Башкортостану).

До цього 28 березня невідомі безпілотники завдали масованого удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ у місті Ярославль. На території підприємства спалахнули масштабні пожежі.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

