Донбас - лише перший етап: військовий назвав кінцеву мету Кремля щодо України

Кремль може використати будь-яку паузу для накопичення сил і нового наступу. Військовий пояснив, чому справжня мета РФ значно ширша за Донбас.

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Військовий назвав кінцеву мету Кремля щодо України / Колаж: Главред, фото: Anton Dzyubenko/Facebook, 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха

Про що сказав Антон Дзюбенко:

Окупація Донеччини та Луганщини є лише першим етапом для РФ

Після захоплення Донбасу ворог захоче паузи для переговорів

Росіяни використають перерву для накопичення нових резервів

Росія не розглядає можливе захоплення Донбасу як кінцеву мету війни. Навіть у разі реалізації такого сценарію Кремль лише використав би паузу для підготовки до нового етапу бойових дій, вважає український військовий. Про це повідомив начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Антон Дзюбенко в інтерв'ю Главреду.

"Історія, пов’язана з планами щодо окупації Донецької та Луганської областей, - це для росіян лише перший етап війни проти України. Якби, не дай Боже, суто теоретично склалася така ситуація, що ворогу вдалося б захопити Донбас, тоді він міг би зробити перший крок до перерви та переговорів з нами", - сказав Антон Дзюбенко. відео дня

Водночас військовий переконаний, що навіть потенційна пауза не означала б завершення бойових дій. За його словами, вона стала б лише можливістю для противника відновити сили та підготуватися до нової кампанії.

"Надалі росіяни нарощували б резерви, накопичували потенціал і готувалися до наступної фази з метою захоплення інших територій України", - наголосив військовий.

Оцінюючи довгострокову стратегію Кремля, начальник штабу батальйону закликав не зводити її лише до прагнення встановити контроль над окремими українськими регіонами.

"На мою думку, найголовніша мета Росії - не окупація Донецької, Луганської, Херсонської чи Запорізької областей, а саме знищення України та нашої державності", - резюмує Антон Дзюбенко.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Кремля Пєсков наголосив на намірі Москви продовжити посилювати тиск для досягнення своїх цілей у війні. Начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про результати масованого удару по нібито українських військових та пов’язаних із військовою сферою об’єктах. При цьому він не вказав, що реальними цілями стали житлові багатоповерхівки.

Міністерство оборони Росії оприлюднило повідомлення про нібито збиття далекобійної ракети над російськими територіями. Аналітики та західні видання пов’язували таке повідомлення із можливим застосуванням української балістики, зокрема ракети FP-9. Заявлена дальність ракети FP-9 у джерелах становить близько 850 кілометрів і тести планувалися на літо або початок осені.

Пропагандистські Telegram-канали повідомили про втрату бойового вертольота Ка-52 під час бойових дій. Повідомлення про це і про можливу загибель льотчика було також поширене радником міністра оборони Сергієм Стерненком. Причина втрати гелікоптера та місце інциденту не встановлені, і відомостей про другого члена екіпажу немає.

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Про персону: Антон Дзюбенко Антон Дзюбенко - український військовослужбовець, начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр". Він бере участь у плануванні та координації бойової роботи підрозділу БПЛА, який виконує розвідувальні та ударні завдання на одному з найскладніших напрямків російсько-української війни. Антон Дзюбенко також бере участь у розвитку системи підготовки операторів БПЛА та рекрутингу до свого підрозділу.

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