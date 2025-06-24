Дніпро в руїнах, поранено 5-місячне немовля: що відомо про наслідки удару РФ

Дніпро зазнало найбільших руйнувань за час повномасштабної війни, розповів мер міста.

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У Дніпрі зафіксовані безпрецедентні руйнування після атаки / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, t.me/borys_filatovv, Дніпропетровська обласна прокуратура

Що відомо:

Через атаку РФ загинули 18 людей, понад 200 поранені

Від російського удару постраждали 27 дітей, найменшому - 5 місяців

У Дніпрі зафіксовано безпрецедентну кількість руйнувань

Внаслідок ракетної атаки Росії по Дніпропетровській області 24 червня кількість загиблих зросла до 17 людей. Постраждали понад 200 осіб, серед них - 19 дітей. Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, російський удар забрав життя 15 людей у Дніпрі.

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"У місті чимало потрощеного. Інфраструктура, навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі та будівлі ДСНС, пасажирський потяг. Пошкоджені 46 багатоповерхівок, 41 приватний будинок, кілька гуртожитків, більш ніж сотня авто. А ще заправка, СТО, господарські споруди, торгові павільйони, магазини", - повідомив Лисак.

Також через російську атаку понівечений об’єкт інфраструктури в Самарі. У цому місті загинули 2 людини, ще 14 – постраждали.

Оновлено 20:30: голова Дніпропетровської ОВА уточнив, що в Дніпрі вже 16 загиблих внаслідок удару РФ. Ще 279 осіб постраждали, серед них – 27 дітей.

Скільки постраждало пасажирів потяга

Близько 11 години російська ракета влучила поблизу залізничних колій, де саме проїжджав потяг "Одеса – Запоріжжя" з близько 500 пасажирів. Вибухова хвиля розбила вікна в потязі, уламки поранили людей.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що до лікарень звернулися 10 пасажирів, серед них троє дітей віком 5 місяців, 2 та 6 років. Усім надали медичну допомогу.

"Семеро поранених отримали допомогу і лікуються вдома, ще троє зараз проходять обстеження. Серед травм - мінно-вибухові, осколкові та забої", - написав він.

Руйнування у Дніпрі

Удар став одним із наймасштабніших за наслідками руйнувань. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що в місті пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, деякі з яких втратили дахи.

"Значні руйнування й у приватному секторі. Лишень на цю мить до Адміністрації Новокодацького району зафіксовано майже 400 звернень від людей. І ці заявки продовжують надходити", - написав міський голова.

Під час обстрілу постраждали майже 40 навчальних закладів, серед них ліцеї, гімназії, дитсадки, музичні школи та профтехучилища. Також зазнали пошкоджень 8 об’єктів медичної сфери: лікарні, амбулаторії та стоматполіклініка.

"Серед громадського транспорту було уражено 3 трамвайні вагони, пошкоджено опору контактної мережі. Зачепило диспетчерські та майстерні електротранспорту, в одному з депо побило покрівлю", - додав Філатов.

Крім цього, пошкоджено Кайдацьку насосно-фільтрувальну станцію, 16 котелень районного і прибудинкового рівня.

"Це — безпрецедентна кількість руйнувань, яких місто ще не бачило за весь час повномасштабної війни", - наголосив мер.

Удар пошкодив Дніпровську духовну семінарію

Російська атака також пошкодила будівлі Дніпровської духовної семінарії. Руйнування зазнав семінарський храм святих первоверховних апостолів Петра і Павла, навчальний корпус, гуртожиток, бібліотека, компʼютерний клас, трапезна та будинок для викладачів.

"Усі, хто був на території навчального закладу - живі та неушкоджені; матеріально-технічне майно Семінарії можна відновити, а людське життя - найбільша цінність", - йдеться у повідомленні пресслужби семінарії.

Ракетний удар РФ по Дніпру 24 червня - новини України

Як повідомляв Главред, вранці 24 червня Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Вибухова хвиля пошкодила пасажирський поїзд.

Згодом стало відомо, що російський удар пошкодив цивільну інфраструктуру: гуртожиток, гімназію, адміністративні будівлі, дитячі садки, школи, медзаклади та пасажирський поїзд Одеса–Запоріжжя. У місті Самар також зафіксовано влучання.

Наразі у Дніпрі триває розбір завалів, тож кількість жертв може зрости, повідомив президент Зеленський. Він висловив співчуття родинам і наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії.

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