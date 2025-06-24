У Дніпрі прогриміли вибухи, була загроза балістики: що відомо

Голова ОВА Сергій Лисак підтвердив, що в Дніпрі пролунала серія вибухів, наслідки ударів уточнюють.

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У Дніпрі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: Повітряне командування "Захід", скріншот

Уранці 24 червня в Дніпрі прогриміли потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичної зброї.

Суспільне Дніпро повідомляє про величезний стовп диму після ударів по місту.

Також вибухи були чутні Павлограді.

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Голова ОВА Сергій Лисак підтвердив, що в Дніпрі пролунала серія вибухів, наслідки ударів уточнюють.

Як писав Главред, у ніч на 24 червня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Під удар потрапила Сумська область і Харків.

У ніч на 23 червня російські окупанти влаштували масовану атаку по Києву та області. Удари припали на житлові райони, лікарні, спортивну інфраструктуру. У Києві зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Є жертви, під завалами були люди.

Крім того, 23 липня російські окупанти атакували Одеську область балістикою. Ворог вдарив ракетою по ліцею в Білгород-Дністровському. Унаслідок атаки є загиблі та багато поранених.

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