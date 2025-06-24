'Усюди загиблі та постраждалі': подробиці ракетного удару РФ по Дніпру

Пошкоджень зазнали гуртожиток, гімназія, адмінбудівля та пасажирський поїзд, повідомив Сергій Лисак.

https://glavred.net/ukraine/vsyudu-pogibshie-i-postradavshie-podrobnosti-raketnogo-udara-rf-po-dnepru-10675940.html Посилання скопійоване

РФ вдарила ракетами по Дніпру / Колаж: Главред, фото: Telegram С.Лисака, скріншот

Головне:

Є загиблі та поранені внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру

Пошкоджень зазнали гуртожиток, гімназія, адмінбудівля та поїзд

У Дніпрі є загиблі та поранені внаслідок ракетного удару РФ у вівторок, 24 червня.

"У Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру", - повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

відео дня

/ Telegram С.Лысака

За його даними, пошкоджень зазнали гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, пасажирський потяг, де травм зазнали його пасажири.

"Влучив агресор і по місту Самар. Подробиці уточнюємо. Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі", - додав Синєгубов.

Дивіться відео - під удар потрапив дитячий садок:

/ Скріншот

Голова ОП Андрій Єрмак зазначив, що поїзд Одеса-Запоріжжя постраждав унаслідок російського удару балістикою по Дніпру.

"Цивільний поїзд, звичайні люди", - написав він.

Як уточнили в Укрзалізниці, обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда №52 Одеса - Запоріжжя, біля якого сталося влучання ворожої ракети. Уточнюється, що пасажирам, які дістали травми, надається медична допомога.

Для доставки пасажирів до Запоріжжя, Укрзалізниця призначила додатковий електропоїзд, який вирушить із Дніпра орієнтовно о 13:00.

Дивіться відео - поїзд потрапив під удар РФ:

/ Скріншот

Раніше повідомлялося, що армія РФ завдала удару по місту Дніпро, пролунала серія вибухів, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За повідомленням Telegram-каналів, ворог застосував щонайменше чотири "Іскандер-М" із Таганрога.

/ Главред

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про одного загиблого через ворожу атаку. Пізніше він уточнив, що постраждали 19 шкіл, 10 дитячих садків, ПТУ, музичної школи.

Також постраждали три позашкільні заклади та управління соцзахисту. Крім того, під ударом опинилися вісім медичних закладів: лікарня, амбулаторія, стоматологічна поліклініка.

У МВС уточнили, що у Дніпрі внаслідок ворожих ударів, попередньо, 1 особа загинула, ще понад 20 травмовано.

Дивіться відео - росіяни вдарили по цивільному потягу:

"Спалахнула пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру — гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю. Крім того, понівечено поїзд, поранено його пасажирів. Потраплення також зафіксовано в місті Самар. Попередньо, 2 особи загинули, 3 постраждали", - розповіли там.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, у Дніпрі прогриміли вибухи, вибухова хвиля зачепила поїзд. На місце оперативно прибули рятувальники і бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває.

Нагадаємо, що в ніч на 23 червня російські окупанти влаштували масовану атаку по Києву та області. Удари припали на житлові райони, лікарні, спортивну інфраструктуру. У Шевченківському районі столиці зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки.

Раніше глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко попередив, що російські окупанти застосовують нову небезпечну тактику ударів по Україні. Загарбники проводять комбіновані атаки, під час яких спершу ввечері запускають дрони, а потім - ракети.

Інші новини:

Хто такий Сергій Лисак? Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред