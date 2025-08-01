Що приховують нові реактивні дрони РФ: експерт пояснив, в чому їхня небезпека

Військовий експерт пояснює, чому українські дрони-перехоплювачі не можуть ефективно знищувати реактивні цілі ворога.

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Потужність бойових частин дронів збільшили майже вдвічі, що робить їх більш небезпечними/ Коллаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Росія вночі 31 липня застосувала близько восьми реактивних дронів для ударів по Україні

У нічній атаці на Україну 31 липня Росія використала реактивні дрони з високою швидкістю і дальністю

За даними експертів, Росія завдала ударів по Україні реактивними дронами, які важко перехопити системам ППО

В ніч на 31 липня Росія застосувала близько восьми реактивних дронів під час повітряного удару по Україні. Про це повідомив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в ефірі Радіо NV.

"Всі вони досягли своїх цілей. І це завдяки реактивним двигунам, які мають характеристики, що ускладнюють ефективну роботу систем протиповітряної оборони (ППО). Дрони можуть літати на висотах понад кілометр, тому мобільні вогневі групи не можуть їх знищувати", — пояснив Романенко. відео дня

Вдосконалення бойової частини та швидкість дронів

Експерт також зазначив, що реактивні дрони складно виявити вночі на великій висоті. За його словами, потужність бойової частини цих дронів була збільшена майже вдвічі — до 90 кг.

"Швидкість дрона завдяки двигуну може перевищувати 500 км/год. Українські дрони-перехоплювачі, які створюють разом з партнерами, розраховані на швидкість близько 300 км/год, тому їм важко ефективно боротися з реактивними дронами", — додав Романенко.

Потреба в нових ракетах-перехоплювачах

Він наголосив, що потрібні швидкі та порівняно недорогі ракети-перехоплювачі зі швидкістю понад 600 км/год, які могли б ефективно працювати проти таких цілей.

"Наразі маємо десятки перехоплювачів, але сотні дронів, тому ефективність боротьби залежить від роботи всієї системи ППО: засобів радіоелектронного придушення, легкомоторних літаків, дронів із сітками, класичних ППО та винищувальної авіації", — підкреслив експерт.

Важливість далекобійної зброї для ураження заводів РФ

За його словами, "бити по стрілах менш ефективно, ніж вражати лучника", тому Україні необхідна далекобійна зброя, яка може вражати російські підприємства з виробництва реактивних дронів і боєприпасів, щоб припинити їхню діяльність.

Як збивати реактивні дрони "Шахеди"

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як можна збивати нові реактивні дрони "Шахеди". За його словами, завдяки реактивному двигуну дрони виділяють багато тепла, що дозволяє ефективно їх виявляти та знищувати.

"Їх можна збивати ракетами з переносних зенітно-ракетних комплексів і ракетами з тепловими головками", — пояснив Ігнат.

Атака на Київ у ніч на 31 липня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". У багатьох областях було чути вибухи.

Окупанти також вдарили по Києву. У столиці прогриміли потужні вибухи - працювали сили ППО.

Уранці в четвер стало відомо, що у Святошинському районі міста - "приліт" просто в житловий будинок. Під завалами - люди.

Протягом ночі Росія випустила по Україні 317 повітряних цілей - 309 дронів і 8 крилатих ракет. Сили ППО збили або придушили 291 ціль.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час цієї атаки постраждала найбільша кількість дітей за одну ніч у столиці з початку повномасштабної війни.

Повідомлялося, що дівчина на ім'я Вероніка вилетіла з дев'ятого поверху і дивом залишилася живою. Зараз вона перебуває в лікарні.

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Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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