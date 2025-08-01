Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Що приховують нові реактивні дрони РФ: експерт пояснив, в чому їхня небезпека

Руслан Іваненко
1 серпня 2025, 11:08
82
Військовий експерт пояснює, чому українські дрони-перехоплювачі не можуть ефективно знищувати реактивні цілі ворога.
Реактивный Шахед, Шахед
Потужність бойових частин дронів збільшили майже вдвічі, що робить їх більш небезпечними/ Коллаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Росія вночі 31 липня застосувала близько восьми реактивних дронів для ударів по Україні
  • У нічній атаці на Україну 31 липня Росія використала реактивні дрони з високою швидкістю і дальністю
  • За даними експертів, Росія завдала ударів по Україні реактивними дронами, які важко перехопити системам ППО

В ніч на 31 липня Росія застосувала близько восьми реактивних дронів під час повітряного удару по Україні. Про це повідомив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в ефірі Радіо NV.

"Всі вони досягли своїх цілей. І це завдяки реактивним двигунам, які мають характеристики, що ускладнюють ефективну роботу систем протиповітряної оборони (ППО). Дрони можуть літати на висотах понад кілометр, тому мобільні вогневі групи не можуть їх знищувати", — пояснив Романенко.

відео дня

Вдосконалення бойової частини та швидкість дронів

Експерт також зазначив, що реактивні дрони складно виявити вночі на великій висоті. За його словами, потужність бойової частини цих дронів була збільшена майже вдвічі — до 90 кг.

"Швидкість дрона завдяки двигуну може перевищувати 500 км/год. Українські дрони-перехоплювачі, які створюють разом з партнерами, розраховані на швидкість близько 300 км/год, тому їм важко ефективно боротися з реактивними дронами", — додав Романенко.

Потреба в нових ракетах-перехоплювачах

Він наголосив, що потрібні швидкі та порівняно недорогі ракети-перехоплювачі зі швидкістю понад 600 км/год, які могли б ефективно працювати проти таких цілей.

"Наразі маємо десятки перехоплювачів, але сотні дронів, тому ефективність боротьби залежить від роботи всієї системи ППО: засобів радіоелектронного придушення, легкомоторних літаків, дронів із сітками, класичних ППО та винищувальної авіації", — підкреслив експерт.

Важливість далекобійної зброї для ураження заводів РФ

За його словами, "бити по стрілах менш ефективно, ніж вражати лучника", тому Україні необхідна далекобійна зброя, яка може вражати російські підприємства з виробництва реактивних дронів і боєприпасів, щоб припинити їхню діяльність.

Як збивати реактивні дрони "Шахеди"

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як можна збивати нові реактивні дрони "Шахеди". За його словами, завдяки реактивному двигуну дрони виділяють багато тепла, що дозволяє ефективно їх виявляти та знищувати.

"Їх можна збивати ракетами з переносних зенітно-ракетних комплексів і ракетами з тепловими головками", — пояснив Ігнат.

Атака на Київ у ніч на 31 липня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". У багатьох областях було чути вибухи.

Окупанти також вдарили по Києву. У столиці прогриміли потужні вибухи - працювали сили ППО.

Уранці в четвер стало відомо, що у Святошинському районі міста - "приліт" просто в житловий будинок. Під завалами - люди.

Протягом ночі Росія випустила по Україні 317 повітряних цілей - 309 дронів і 8 крилатих ракет. Сили ППО збили або придушили 291 ціль.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час цієї атаки постраждала найбільша кількість дітей за одну ніч у столиці з початку повномасштабної війни.

Повідомлялося, що дівчина на ім'я Вероніка вилетіла з дев'ятого поверху і дивом залишилася живою. Зараз вона перебуває в лікарні.

Читайте також:

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Я готовий закінчити війну": Путін вийшов з заявою і назвав умову кінця вогню

"Я готовий закінчити війну": Путін вийшов з заявою і назвав умову кінця вогню

14:32Україна
Німеччина починає передачу систем Patriot: стало відомо, коли і скільки отримає Україна

Німеччина починає передачу систем Patriot: стало відомо, коли і скільки отримає Україна

13:14Війна
Дощі з грозами накриють кілька областей: де будуть сильні опади

Дощі з грозами накриють кілька областей: де будуть сильні опади

12:45Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Коли закінчиться війна і що чекає на Україну в серпні: астролог назвала важливу дату

Коли закінчиться війна і що чекає на Україну в серпні: астролог назвала важливу дату

"Допомогла родичам в Україні": зрадниця Ані Лорак потрапила в біду

"Допомогла родичам в Україні": зрадниця Ані Лорак потрапила в біду

Що казав німецький вчений про Україну та Росію 200 років тому - актуально й досі

Що казав німецький вчений про Україну та Росію 200 років тому - актуально й досі

Хто зі знаків зодіаку розбагатіє в серпні: названа трійка щасливчиків

Хто зі знаків зодіаку розбагатіє в серпні: названа трійка щасливчиків

Ризик небезпечної "угоди" Трампа і Путіна щодо України: у Politico розкрили деталі

Ризик небезпечної "угоди" Трампа і Путіна щодо України: у Politico розкрили деталі

Останні новини

14:32

Мова не про Росію: дипломат заявив, що одна з країн затягує війну в Україні

14:32

"Я готовий закінчити війну": Путін вийшов з заявою і назвав умову кінця вогню

14:19

"Єдині новини" долучилися до кампанії протидії вербуванню підлітків російськими спецслужбами

14:16

Якщо США введуть санкції, то економіка РФ може просто впасти - Огризко

14:15

Один орган старіє набагато швидше за інші: вчені приголомшили результатом аналізуВідео

США та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - ХараСША та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - Хара
14:14

Між двома футболістами є три відмінності: чи вдасться вам їх знайти за 27 секунд

14:09

Понад 1 500 грн щомісяця: пенсіонерам України виплатять приємні надбавки

14:02

"З героя перетвориться на мішень": чи є шанс, що Путін закінчить війну проти УкраїниВідео

13:54

Простіше нікуди: дивовижний салат із куркою за кілька хвилинВідео

Реклама
13:48

Яка частина свинини найсмачніша: усі будуть здивованіВідео

13:15

Дорожче на 25%: в Україні ціни на популярний продукт перевищили європейські

13:14

Німеччина починає передачу систем Patriot: стало відомо, коли і скільки отримає Україна

13:09

"Болючий удар": як санкції США можуть вплинути на бізнес у КНР, Індії та БразиліїВідео

13:05

Уперше за багато років: Галкін обрізав кучері та показався в кардинально новому образі

12:45

Дощі з грозами накриють кілька областей: де будуть сильні опади

12:44

Чому 2 серпня не можна шити і різати: яке церковне свято

12:20

Тривога по-новому: в одній з областей України сирена лунатиме не всюди

12:11

"Мелісса психанула": невістка жорстко покарала Наташу Корольову після сварки

11:58

Велика партія ракет для України: Пентагон розкрив подробиці замовлення

11:56

Підуть мільйони: ЗМІ назвали проблему, яка виникла через реактивні дрони РФ

Реклама
11:44

Розтрата мільярда на продуктах для ЗСУ: СБУ затримала ексчиновника Міноборони

11:40

$50 млрд за два роки: сенатори США вимагають надати масштабну підтримку Києву

11:29

Температура впаде до +11: українцям оголосили про серйозні зміни в погоді

11:21

Китайський гороскоп на завтра 2 серпня: Дракони - травми, Коням - занепокоєння

11:08

Що приховують нові реактивні дрони РФ: експерт пояснив, в чому їхня небезпека

10:58

У Києві завершили рятувальну операцію: Зеленський озвучив кількість загиблихФото

10:52

"Ми втратимо Покровськ": окупантам залишився один крок до оточення міста - The Telegraph

10:51

Будуть хрусткими і дуже смачними: ідеальний рецепт, як замаринувати кабачкиВідео

10:47

Відомий співак публічно обізвав та принизив Віктора Павліка – що трапилося

10:32

"Наближаємо мир": Сирський відзвітував про рекордні 33 тисяч втрат РФ за липень

10:18

Путін мріяв про анексію Криму ще в 90-х: докази знайшли в архівахВідео

10:05

Продовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - Огризко

10:03

В Україні зростуть тарифи на комунальні послуги: які терміни

09:57

"Від попередніх діагнозів не відійшла": донька Мірошниченків серйозно захворіла

09:56

"Не можна виключати": ДПСУ вийшли з заявою щодо небезпеки з Білорусі

09:21

Біда переслідуватиме: чи можна спати навпроти дзеркала - священник відповів

09:20

Багато про що не говорив: розкрито справжню причину смерті Халка Хогана

09:09

"Маленьке життя прожили": Олена Шоптенко втратила близьку людину

09:08

Які наслідки скорочення строку ультиматума Трампа?Погляд

08:54

ЗСУ блискавично деокупували важливі пункти одразу на двох напрямках - ISW

Реклама
08:20

Росіяни переходять на бік ЗСУ, зливаючи дані про техніку і штаби РФ - "АТЕШ"

08:09

У Києві зросла кількість жертв удару РФ: з-під руїн будинку дістали ще 10 загиблихФотоВідео

08:04

Трамп наносить удар по Індії та ПутінуПогляд

07:33

Бомби, РСЗВ і дрони: РФ понад 600 разів ударила по Запорізькій області, є поранені

06:00

"Допомогла родичам в Україні": зрадниця Ані Лорак потрапила в біду

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба допомогти кроликам знайти морквину

05:25

Чому не можна казати "познайомитися вперше" і "вечірній захід сонця": вчителька пояснилаВідео

04:47

Гороскоп на завтра 2 серпня: Скорпіонам - проблема, Тельцям - сюрприз

04:30

Десять секунд і в будинку стане прохолодніше: що потрібно зробити у спекуВідео

03:45

Спіймають удачу за хвіст 1 серпня: двом знакам зодіаку доля підготувала сюрпризи

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти