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У Києві завершили рятувальну операцію: Зеленський озвучив кількість загиблих

Анна Косик
1 серпня 2025, 10:58оновлено 1 серпня, 12:47
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Підлий удар Росії показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції.
Последствия удара по Киеву, Зеленский
Зеленський розповів про наслідки ворожого удару по Києву минулої ночі / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Зеленський:

  • 31 людина загинула у ніч на 31 липня у Києві
  • Поранення отримали більше 150 людей
  • За липень росіяни атакували Україну понад 9000 повітряних цілей

Внаслідок російського удару по Києву у ніч на 31 липня загинула 31 людина, серед яких п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів йому, що у Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях, які постраждали від учорашньої атаки.

відео дня

  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official

Водночас пошуково-рятувальна операція завершена. Окрім десятків загиблих відомо і про 159 поранених, серед яких 16 дітей. Їм наразі надають усю необхідну медичну допомогу.

"Знову такий підлий удар Росії показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції. Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію", - додав президент.

Зеленський також повідомив, що лише у липні росіяни застосували проти України більше 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика.

У Києві завершили рятувальну операцію: Зеленський озвучив кількість загиблих
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий. Дякую всім, хто допомагає Україні", - підсумував глава держави.

Додамо, що у Святошинському районі Києва на місце трагедії люди зносять квіти та іграшки.

У Києві завершили рятувальну операцію: Зеленський озвучив кількість загиблих
Квіти на місці трагедії у Києві / фото: Главред

Удар по Києву 31 липня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 31 липня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Києву. Один із ударів припав на житлову багатоповерхівку: зруйновано цілий під'їзд. Постраждали десятки людей.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого удару в дев'ятиповерхівці загинув шестирічний хлопчик Матвій. За даними ЗМІ, протягом двох годин лікарі намагалися врятувати дитину, однак їм не вдалося створити диво.

З'ясувалося, що серед постраждалих була дівчина на ім’я Вероніка, яка вилетіла з дев’ятого поверху будинку і дивом залишилася живою. Наразі вона перебуває у лікарні.

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