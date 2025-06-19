Тиск із США: ЗМІ розкрили, які можливі зміни готують для України на саміті НАТО

Європейські чиновники попереджають про різку зміну тону у заяві НАТО, яка відрізняється від підтримки часів президента Байдена.

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Адміністрація Трампа прагне обмежити підтримку Києва у підсумковому комюніке НАТО / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

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Чому США хочуть змінити текст комюніке НАТО

Які наслідки має мінімізація згадок про Україну

Як це вплине на відносини в Альянсі

США тиснуть на союзників по НАТО, щоб обмежити згадки про Україну в підсумковому комюніке саміту в Гаазі. Про це повідомляє Newsweek із посиланням на кілька джерел.

За інформацією ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа прагне мінімізувати згадки про Україну у фінальному документі саміту НАТО.

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"Такий символічний крок може свідчити про послаблення підтримки Києва з боку Вашингтона", — зазначає видання.

Представники США наполягають, щоб у комюніке була лише побіжна згадка про обороноздатність України, без чіткого підтвердження підтримки. Європейський посадовець, який ознайомився з проєктом документа, зазначив, що це різко відрізняється від чітких заяв підтримки Києва під час самітів НАТО за президента Байдена після вторгнення Росії у 2022 році.

Джефф Ратке, президент Американо-німецького інституту при Університеті Джонса Гопкінса, підкреслив:

"Якщо Альянс відмовиться від попередніх зобов’язань, це буде розцінено як прояв слабкості".

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Він додав, що Москва, Пекін та інші столиці уважно стежать за тим, як США і НАТО оцінюють глобальну безпеку.

Саміт НАТО в Гаазі - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у робочій вечері лідерів країн-членів НАТО, яка запланована на 24 червня в Гаазі. Як повідомляють джерела Радіо Свобода, участь у заході також очікується з боку президента США Дональда Трампа.

Крім того, під час саміту НАТО в Гаазі очікується повторне підтвердження незмінності курсу України на вступ до Альянсу. Українська делегація також сподівається почути про конкретні дії з боку країн-членів щодо підтримки України.

Водночас, за інформацією Der Spiegel, участь Дональда Трампа у саміті під питанням, адже він може відмовитися від приїзду, якщо держави-члени НАТО не погодяться на збільшення своїх витрат на оборону.

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