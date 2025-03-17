У ЗСУ розповіли, чому Кремль намагається затягнути мирні переговори

Путіну байдуже, що через війну щодня гинуть тисячі російських солдатів, упевнений Тимочко.

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Кремль намагається затягнути мирні переговори, вважає Тимочко / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook І.Тимочко

Що сказав Тимочко:

Путін розраховує, що Трамп буде тиснути на Україну

Путіну важливо максимально вичавити з переговорних процесів свою користь

Президент РФ Володимир Путін розуміє, що Дональд Трамп хоче якомога швидших чітких рішень щодо припинення війни в Україні та намагається це використати. Про це в ефірі "24 Каналу" заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Трамп неодноразово акцентував, що в нього все під контролем. Що він на все впливає, що переговорний процес працює в прискореному руслі. І Путін розраховує, що Трамп буде тиснути на Україну, щоб вона стала більш поступливою в плані вимог", - сказав Тимочко. відео дня

Він додав, що Путіну байдуже те, що через війну щодня гине понад тисяча російських солдатів. Також йому байдуже на руйнування в Україні та на території РФ, які приносить війна.

"Йому важливо максимально вичавити з цих переговорних процесів свою користь. Він сподівається, що зможе таким чином виторгувати зняття санкцій. І він сподівається, що зможе виторгувати собі скасування кримінальних проваджень щодо його злочинів", - додав Тимочко.

Також військовий зазначив, що наразі росіяни намагаються сконцентрувати всі сили і засоби, які в разі мирних переговорів Москва планує спрямувати на роз'єднання всередині України.

"На внутрішню конфліктність, звинуваченість. І видно, що за часом він цю кампанію не дуже встигає. Тому він намагається тягнути час на лінії фронту", - зазначив Тимочко.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 18 березня президент США Дональд Трамп планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп спробує заручитися підтримкою Путіна щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку Україна прийняла минулого тижня. Також, за словами президента США, з Путіним він говоритиме про "землю та електростанції".

Державний секретар США Марко Рубіо завив, що існує план "А" і план "Б" щодо завершення війни Росії проти України, і пояснили, в чому вони полягають.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо України, тому російська окупаційна армія може використати 30-денне перемир'я для підготовки до форсування річки Дніпро. На думку аналітиків, відновлення російського наступу, найімовірніше, майже миттєво загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам донецького "поясу фортець".

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Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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