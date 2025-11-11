"Дасть команду зупинитися": експерт сказав, що змусить Путіна закінчити війну

Військовий експерт назвав декілька умов, за яких Путін може завершити війну.

https://glavred.net/war/dast-komandu-ostanovitsya-ekspert-skazal-chto-zastavit-putina-zakonchit-voynu-10714490.html Посилання скопійоване

За яких умов Путін може закінчити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Три умови, за яких Путін може завершити війну:

Лідера Кремля може зупинити його особиста фізична втома

Путін зупиниться, коли гроші стрімко закінчуватимуться у Росії

Путін усвідомить безперспективність війни і віддасть наказ закінчити війну

Зараз російський диктатор Володимир Путін принципово хоче дотиснути України. Лідер Кремля не керується будь-якою логікою. Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак Главреду спрогнозував, що змусить Путіна закінчити війну.

Ступак припускає, що Путіна може зупинити його особиста фізична втома.

відео дня

"Коли він втомиться воювати, коли буде готовий махнути на все рукою, сказати: "До біса все, давайте зупинятися". Або, як варіант, Путін зупиниться, коли гроші стрімко закінчуватимуться у Росії, і в бюджеті їх реально не вистачатиме, і він це зрозуміє сам", - спрогнозував він.

Військовий аналітик нагадує: у Путіна є дивна риса - чим сильніший тиск чи поради ззовні, тим менше шансів, що він зробить саме так.

"Наприклад, коли Путіну пропонували список кандидатів на якісь посади, то перших він, як правило, відкидав, а призначав останніх зі списку, тих, кого ніхто не рекомендував. Тож, коли Путін сам прийде до думки про те, що війна безперспективна, що більшого в ній він не отримає, він може дати команду зупинитися", - підкреслив Ступак.

У Росії назвали умови закінчення війни проти України

Глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що для припинення війни в Україні обов'язковими умовами залишаються "демілітаризація" і "денацифікація". Москва не збирається змінювати вимоги щодо України.

"І серед інших абсолютно неодмінних умов регулювання, таких як демілітаризація, зняття будь-яких загроз Російській Федерації, в тому числі шляхом затягування України в НАТО, забезпечення прав росіян і російськомовних, Української Православної Церкви (МП, - ред.), там є і вимоги денацифікації", - вказав Лавров.

Прогнози щодо закінчення війни - новини за темою

Як писав Главред, Кирило Буданов закликав українців готуватися до того, що найближчі роки навряд чи будуть мирними. Водночас Буданов висловив сподівання, що повномасштабна війна Росії проти України може завершитися до кінця 2025 року.

При цьому виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповідав, що війна в Україні може завершитися в проміжку від кількох місяців до одного року, і вирішальну роль у цьому відіграватиме позиція Китаю.

Нещодавно нардеп Федір Веніславський заявив, що війна в Україні поступово наближається до завершення. За його словами, цей процес може пришвидшити участь президента США Дональда Трампа, який прагне стати посередником у переговорах між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред