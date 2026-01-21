Рус
У Києві світло вимикатимуть по-новому: в Міненерго розповіли, що зміниться

Руслан Іваненко
21 січня 2026, 22:07оновлено 21 січня, 22:46
Аварійні бригади цілодобово працюють над відновленням світла й тепла після пошкоджень енергетичної інфраструктури.
Шмыгаль, Свет, Отключение
Енергетики готують Київ до переходу від екстрених відключень до жорстких / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/minenergoUkraine

Коротко:

  • У Києві готують перехід до прогнозованих графіків світла
  • Над відновленням працюють понад 200 аварійних бригад
  • Без опалення залишаються понад 3,2 тис. будинків

Ситуація в енергосистемі Києва залишається напруженою, проте енергетики вже розробили технічні рішення для переходу від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.

"Поставлені завдання вийти на цей режим у найближчі дні", – повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у Telegram.

Над відновленням світла та тепла протягом дня працювали 160 бригад, вночі – 52.

"Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", – додав міністр.

Щодо теплопостачання, на цей час без опалення залишаються 3261 будинок.

"Чітке завдання: протягом завтрашнього дня подати тепло в якомога більшу кількість помешкань. Комунальні служби роблять для цього все можливе", – зазначив Шмигаль.

На критичних точках міста працюють 124 генератори різної потужності, а також розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях. Роботи з відновлення теплогенерації тривають.

У Києві світло вимикатимуть по-новому: в Міненерго розповіли, що зміниться
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Як може змінитися ситуація зі світлом в Києві - прогноз експерта

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що за умови відсутності нових обстрілів електропостачання на Лівобережжі Києва вдасться відновити до кінця тижня. За його оцінкою, більшість знеструмлених будинків можуть знову отримати світло вже до неділі.

Водночас ситуація в Борисполі, за словами експерта, є більш контрольованою: там енергетики розраховують відновити подачу електроенергії протягом найближчих одного-двох днів.

Ситуація зі світлом у Києві - новини по темі

Як повідомляв Главред, столиця України досі не повернулася до графіків погодинних відключень електроенергії. В ДТЕК повідомили, чи варто очікувати киянам на повернення до ГПВ у найближчий час.

Крім того, Київ не зміг відновити стабільні графіки відключень електроенергії через пошкодження обладнання, що відповідає за розподіл електричної енергії.

Нагадаємо, що за словами мера Києва Кличка, столиця опинилася на межі масштабної гуманітарної кризи через цілеспрямовані удари Росії по критичній інфраструктурі.

Про персону: Станіслав Ігнатьєв

Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку".

Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

