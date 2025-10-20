Будуть далекобійні відповіді на російський терор: важливі рішення Ставки

Говорили про захист енергетики, масштабування далекобійних відповідей на терор Росії та відновлення енергообладнання після обстрілів.

Зеленський на Ставці обговорив українську далекобійну зброю / коллаж: Главред, фото: ОП, US Army

Коротко про головне:

Зеленський провів засідання Ставки

Україна готує масштабні відповіді на обстріли РФ

Україна готується до нової закупівлі ППО

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки верховного головнокомандувача. На засіданні з представниками командування та влади обговорювали надважливі питання та ухвалили певні рішення. Президент поділився деталями.

Захист енергетики

"Провів Ставку. Більшість питань – щодо енергетики. Передусім ситуація в областях і громадах, зрозумілі складнощі на прикордонних та прифронтових територіях. Що ближче позиції російської армії, то більш значущі виклики", - йдеться у повідомленні. відео дня

Президент зазначив, що Готується повний спектр відповідей, зокрема й масштабування далекобійних відповідіей на російський терор проти української інфраструктури.

Відновлення після обстрілів

Також на Ставці доповідали про відновлення в громадах після ударів. Визначили й параметри розширення українських резервів, зокрема - резервів обладнання.

"Є конкретні напрями спілкування з партнерами у Європі, які можуть підтримати необхідною номенклатурою енергетичного обладнання. МЗС України має проявити більше активності", - сказав президент.

Опалювальний сезон

Також на засіданні приділили увагу ситуації в газовій сфері - накопичення газу на опалювальний сезон, ремонтні роботи.

"Вдячний усім українським газовикам, кожній компанії, які працюють заради України. Чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу, і значну частину генерації фінансів уже забезпечили. Триває ця робота", - йдеться у повідомленні.

Закупівля систем ППО

Окремо говорили про прикриття обʼєктів енергетики від ударів з повітря. Визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом зі зміцненням бойової авіації. Володимир Зеленський доручив оперативно провести підготовку всіх документів, що необхідні для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО.

"Важливо зараз пропрацювати на папері кожен аспект потенційних угод, щоб ми змогли пришвидшити перемовини. Слава Україні!" - додав президент.

Раніше Главред писав, що Україна працює над масштабуванням застосування далекобійної зброї. Чим ефективніше Україна використовуватиме свої далекобійні можливості, тим швидше можна буде досягнути миру. Про це заявляв президент України Володимир Зеленський.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв про можливу передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Вони можуть суттєво посилити здатність ЗСУ завдавати ударів по стратегічних об'єктах у глибокому тилу противника.

За даними ЗМІ, Україна може найближчим часом отримати далекобійні крилаті ракети Taurus від Німеччини. Мерц може передати ЗСУ до 150 ракет.

Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ? Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.

