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Україна з високою ймовірністю отримає десятки ракет Taurus від Німеччини - ЗМІ

Руслана Заклінська
26 травня 2025, 17:09
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Новий канцлер Фрідріх Мерц підтримує постачання далекобійної зброї Україні.
Україна з високою ймовірністю отримає десятки ракет Taurus від Німеччини - ЗМІ
Німеччина може передати до 150 ракет / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, wikipedia.org

Коротко:

  • Україна з високою ймовірністю отримає ракети Taurus

  • Німеччина може передати від 100 до 150 таких ракет

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Україна може найближчим часом отримати далекобійні крилаті ракети Taurus німецького виробництва. Німеччина передасть до 150 ракет. Про це повідомили в Clash Report.

"Україна наразі з високою ймовірністю отримає німецькі ракети Taurus", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, Німеччина розглядає можливість передати Україні від 100 до 150 ракет Taurus. Вони є німецьким аналогом британсько-французьких Storm Shadow/SCALP-EG.

Clash Report також наголосило, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зайняв чітку позицію щодо підтримки Києва й наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї, включаючи ракети типу Taurus. Раніше уряд Німеччини, на чолі з Олафом Шольцом, довго зволікав із рішенням про постачання Taurus, посилаючись на ризики ескалації. Однак із приходом нового канцлера політичний курс, схоже, зміщується в бік активнішої підтримки України.

Україна з високою ймовірністю отримає десятки ракет Taurus від Німеччини - ЗМІ
Ракета Taurus / Інфографіка: Главред

Передача Україні ракет Taurus - що відомо

Нагадаємо, ще до обрання канцлером Фрідріх Мерц заявив, що підтримує постачання Україні далекобійних ракет Taurus, однак лише за умови узгодження цього рішення з європейськими партнерами.

Згодом Мерц заявив, що Зеленський може покладатися на нього та Німеччину щодо передачі крилатих ракет Taurus. Велика Британія готова підтримати Німеччину в передачі ракет Taurus Україні.

Крім цього, канцлер ФРН Фрідріх Мерц 26 травня заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США зняли обмеження на далекобійність зброї. За його словами, зняття обмежень означає, що Україна може оборонятися, завдаючи ударів по військових позиціях у Росії.

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Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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