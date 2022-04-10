Бійці ЗСУ вперше вдарили з ПЗРК Starstreak і знищили два БПЛА окупантів РФ

Повітряну ціль розтрощили під Харковом житомирські десантники.
Житомирські десантники підрозділу протиповітряної оборони 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України вперше в бойових умовах застосували британський переносний зенітно-ракетний комплекс Starstreak. Знищено два російські безпілотні літальні апарати Орлан-10.
Як повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в Facebook, житомирські десантники 9 та 10 квітня вперше застосували ПЗРК Starstreak проти російських окупантів.
читайте такожЗСУ знищують "військову міць" Росії в Україні: воїни розбили бойові машини ворогаУ підсумку було збито два російських безпілотних літальних апарати Орлан-10.
"Українські десантники ще раз підтвердили свою високу професійну та бойову майстерність!"- підкреслюється в повідомленні.
ЗСУ знищують військову техніку окупантів РФ
Військові ЗСУ в боях проти російської армії в Україні розтрощили новітній вертоліт окупантів Ка-52 Алігатор. Примітно, його було збито з протитанкового ракетного комплексу Стугна. ПТРК розроблено і вироблено конструкторським бюро Луч у Києві.
У командуванні Операції об'єднаних сил 10 квітня заявили, що протягом доби українські війська відбили 8 атак армії РФ на Донецькому та Луганському напрямках. Сили ООС завдали шкоди окупантам. Було знищено 4 танки, 8 одиниць броньованої і 7 одиниць автомобільної ворожої техніки противника.
Керівник Харківської ОВА Олег Синьогубов розповів, що в ніч на 10 квітня війська України знищили російську військову колону, яка рухалася в бік Ізюма.
Главред рекомендує:
- ЗСУ розбили окупантів РФ у Харківській області та показали понад 50 одиниць знищеної техніки
- Бійці ЗСУ у Запорізькій області розбили станцію РЕБ і 4 гаубиці окупантів Росії
- Хвалена авіація РФ зазнала нищівних втрат: ЗСУ вразили 13 повітряних цілей за добу