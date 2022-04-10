Бійці ЗСУ вперше вдарили з ПЗРК Starstreak і знищили два БПЛА окупантів РФ

Десантники ЗСУ знищили два російські безпілотники facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Житомирські десантники підрозділу протиповітряної оборони 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України вперше в бойових умовах застосували британський переносний зенітно-ракетний комплекс Starstreak. Знищено два російські безпілотні літальні апарати Орлан-10.

Як повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в Facebook, житомирські десантники 9 та 10 квітня вперше застосували ПЗРК Starstreak проти російських окупантів.

читайте такожЗСУ знищують "військову міць" Росії в Україні: воїни розбили бойові машини ворогаУ підсумку було збито два російських безпілотних літальних апарати Орлан-10.

"Українські десантники ще раз підтвердили свою високу професійну та бойову майстерність!"- підкреслюється в повідомленні.

ЗСУ знищують військову техніку окупантів РФ

Військові ЗСУ в боях проти російської армії в Україні розтрощили новітній вертоліт окупантів Ка-52 Алігатор. Примітно, його було збито з протитанкового ракетного комплексу Стугна. ПТРК розроблено і вироблено конструкторським бюро Луч у Києві.

У командуванні Операції об'єднаних сил 10 квітня заявили, що протягом доби українські війська відбили 8 атак армії РФ на Донецькому та Луганському напрямках. Сили ООС завдали шкоди окупантам. Було знищено 4 танки, 8 одиниць броньованої і 7 одиниць автомобільної ворожої техніки противника.

Керівник Харківської ОВА Олег Синьогубов розповів, що в ніч на 10 квітня війська України знищили російську військову колону, яка рухалася в бік Ізюма.

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