Хвалена авіація РФ зазнала нищівних втрат: ЗСУ вразили 13 повітряних цілей за добу

Командування Повітряних Сил ЗСУ відзвітували про успіхи в небі над Україною.
ЗСУ вразили щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів: три літаки, один вертоліт, п'ять безпілотників і чотири крилатих ракети.
"9 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ і Десантно-штурмових військ уражено не менше 13 повітряних цілей російських окупантів", - повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
Втрати Росії за минулу добу:
- три літаки;
- один вертоліт;
- п'ять безпілотних літальних апаратів;
- чотири крилаті ракети.
Нагадаємо, у боях під Гостомелем Київської області Збройні Сили України розгромили окупантів зі складу елітної дивізії Росгвардії імені Дзержинського.
Також ми повідомляли, що бійці ЗСУ протягом 7 квітня відбили як мінімум шість атак російських окупантів на східному напрямку. В ході боїв було ліквідовано як мінімум 90 солдатів.
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Автор: Сергій Коломієць