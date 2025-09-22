Бійці полку "Ахіллес" посадили неушкодженим дрон РФ: що з ним зроблять далі

У бійців є термінова потреба: потрібно оперативно купити бус для підвезення боєприпасів.

https://glavred.net/war/boycy-polka-ahilles-usadili-nevredimym-dron-rf-chto-s-nim-sdelayut-dalshe-10700375.html Посилання скопійоване

В "Ахіллесі" пропонують російський дрон за донат

Бійці полку безпілотних систем "Ахіллес" посадили російський дрон і пропонують його за донат. Шанс отримати такий трофей має кожен.

Про це пише на своїй сторінці в Instagram командир одного з підрозділів у складі полку.

"Хочеш російський трофейний куб за донат? Тоді у нас хороші новини! Як ви знаєте, я командир одного з підрозділів 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес". Зараз у нас критична потреба: потрібно оперативно купити бус для підвезення боєприпасів. Щоб швидко зібрати суму, ми запускаємо конкурс на унікальний лот: усаджений силами нашого підрозділу майже неушкоджений російський ударний дрон "КУБ"", - пише командир.

відео дня

Умови участі:

- Взяти участь може кожен, хто донатить від 100 грн.

- Кожні 100 грн = 1 квиток (шанс) у розіграші. Тобто: 100 грн - 1 шанс, 200 грн - 2 шанси і так далі.

- Результат буде визначено рандомайзером після завершення збору і буде опубліковано на сторінці командира.

- Донати приймають на:

Посилання на Monobank: https://send.monobank.ua/jar/8jUm4fBt3c

Номер картки: 5375 4112 2047 4931

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред