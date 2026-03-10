Рус
Іран атакував ракетами німецький польовий табір в Йорданії - Der Spiegel

Віталій Кірсанов
10 березня 2026, 14:12
У зв'язку з наростаючою напруженістю на Близькому Сході Німеччина заздалегідь скоротила чисельність особового складу на базі.
Іран атакував ракетами німецький польовий табір в Йорданії / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • В результаті удару було пошкоджено будівлю казарм німецького контингенту
  • Інцидент розслідується внутрішніми силами німецької армії

Увечері в понеділок, 9 березня, німецький польовий табір в Аль-Азраку (Йорданія) зазнав атаки балістичними ракетами, запущеними з Ірану. Під удар потрапила німецька частина йорданської авіабази, де також розміщуються підрозділи ВПС США.

За інформацією Der Spiegel, в результаті удару було пошкоджено будівлю казарм німецького контингенту. На щастя, солдати на момент атаки перебували в укриттях, тому жертв і постраждалих немає. Поки не уточнено, чи потрапили ракети безпосередньо в базу, чи пошкодження викликані уламками перехоплених снарядів.

відео дня

Видання зазначає, що німецькі війська дислокуються в Аль-Азраку вже кілька років, забезпечуючи підтримку міжнародної антитерористичної коаліції, зокрема за допомогою літаків-заправників. У зв'язку з наростаючою напруженістю на Близькому Сході Німеччина заздалегідь скоротила чисельність особового складу на базі.

"Аль-Азрак вважається відносно безпечним, оскільки американці забезпечують його захист засобами протиповітряної оборони. У таборі знаходяться два літаки A400M Люфтваффе в режимі готовності, щоб швидко евакуювати персонал при необхідності", - підкреслили в матеріалі.

Наразі інцидент розслідується внутрішніми силами німецької армії.

Як Росія може використати війну в Ірані - думка експерта

Як писав Главред, реальний ефект для Москви від війни в Ірані значною мірою буде залежати від того, наскільки тривалим буде конфлікт і чи торкнеться він енергетичної інфраструктури регіону. Про це заявив керівник Центру досліджень Росії, дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, подібна ескалація на Близькому Сході фактично є давнім бажанням Кремля, проте масштаб вигоди для Росії буде визначатися тривалістю війни.

Експерт пояснив, що якщо операція завершиться протягом приблизно місяця, вже в березні, сценарії з різким і тривалим зростанням цін на нафту не виправдаються. Водночас, чим довше триватиме конфлікт і чим вищими будуть ціни, тим сильнішим може стати їх подальше падіння.

Війна в Ірані - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що Україна планує направити своїх військових експертів до країн Перської затоки, щоб підтримати регіон і поділитися досвідом у протидії загрозам з боку Ірану.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із жорсткою заявою про наслідки війни на Близькому Сході, підкресливши, що найбільшу вигоду від хаосу в регіоні отримує Росія.

Тим часом президент США Дональд Трамп чітко визначив свою позицію щодо завершення американської військової операції проти Ірану. Він заявив журналістам, що не бачить підстав для переговорів з Тегераном і допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться тільки після повного знищення іранських військових структур і політичного керівництва, повідомляє The Guardian.

Про джерело: Der Spiegel

Der Spiegel – один з найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипалів у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Іран новини Ірану Удар Ізраїлю по Ірану Атака на Іран
