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"Більше двох десятків аеродромів": як ЗСУ помстяться РФ за обстріли - експерт

Даяна Швець
27 серпня 2024, 08:22
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Україна має всі сили потужно відповісти за останні масовані удари РФ, вважає експерт.
Путин, ракета
РФ має очікувати на помсту ЗСУ/ Колаж: Главред, Фото: reuters,Фото: t.me/SJTF_Odes

У відповідь на масовані терористичні обстріли, які здійснює РФ, сили України можуть розтрощити військові обʼєкти країни-агресорки. Таке бачення помсти висловив в ефірі Еспресо військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

На його переконання, в першу чергу ЗСУ можуть атакувати ті військові обʼєкти, які Росія використовує для проведення терористичних ударів проти України.

"Зокрема, для таких ударів можуть бути використані ті ж ракети-дрони, які були анонсовані 24 серпня, і основним призначенням яких, як оголошувалось, є зменшення військового потенціалу, зокрема, для тероризування мирного населення. А це в першу чергу, більше двох десятків аеродромів, з яких злітають засоби тероризування українців, це майданчики, з яких запускають інші засоби, вони відомі розвідці", - розповів він.

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Хто такий Валерій Рябих?

Валерій Рябих - директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор спеціалізованого інформаційного Інтернет-порталу Defence-UA.com. Інженер-механік, магістр міжнародного права, пише DE.

Рябих звернув увагу, що реакція країн Заходу є дуже важливою – країни також повинні відреагувати на масований ракетний обстріл України.

"Якщо вже говорити відверто, то наразі Україна намагатиметься вирішувати це своїми засобами, але водночас слід акцентувати на тому, що та ж заява міністра закордонних справ України є також знаковою, і він сказав, що тут мають бути дві основні відповіді від наших партнерів на подібні удари. Це надати дозвіл на далекобійні удари вже їхньою зброєю, щоб якомога швидше припинити ці терористичні удари з боку Російської терористичної Федерації.

Ну і, звісно, також підключитися до оборони України, як, наприклад, це було у випадку Ізраїлю, і збивати ті ж засоби вже над територією України для того, щоб вони не летіли на ту ж Польщу, як ми бачили сьогодні вже такий випадок вкотре", - додав експерт.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Нічна атака РФ на Україну - останні новини

Як відомо, у ніч на 27 серпня в багатьох областях країни було оголошено повітряну тривогу - Україна була під масованою атакою. Потужні вибухи було чути в столиці та в інших областях.

Пізніше стало відомо, що РФ атакувала дронами Запоріжжя. Унаслідок нічної атаки російських "Шахедів" загинуло двоє людей, ще четверо - дістали поранення. За попередніми даними, росіяни завдали сім ударів безпілотниками.

Окрім цього, РФ вдарила по готелю в Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Уже відомо, що є багато загиблих і поранених, під завалами досі можуть бути люди. Повідомляється, що там було багато цивільних.

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