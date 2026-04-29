Морські дрони уразили танкер тіньового флоту РФ в режимі 'невидимки' - ВМС

Дрони ВМС дістали танкер-порушник за 210 км від Туапсе.

https://glavred.net/war/morskie-drony-porazili-podsankcionnyy-tanker-nevidimku-marquise-vms-10760516.html Посилання скопійоване

Уражено підсанкційний танкер "Marquise"

Головне:

Уражено підсанкційний танкер "Marquise" в Чорному морі

Операцію провели ВМС ЗСУ із застосуванням двох морських дронів

Судно перебувало за 210 км від Туапсе

Вранці 29 квітня Україна уразила підсанкційний танкер "Marquise". Судно використовувалося росіянами для незаконного транспортування нафтопродуктів. Про це повідомили Війського-морські сили ЗСУ.

Операцію було здійснено в акваторії Чорного моря, за 210 кілометрів на південний схід від російського міста Туапсе. За даними ВМС, удару було завдано двома морськими морський дронами-камікадзе.

відео дня

На момент удару судно перебувало в дрейфі з вимкненою автоматичною ідентифікаційною системою (AIS). Ймовірно, танкер перебував у режимі "невидимки" в очікуванні завантаження нафти у відкритому морі від іншого судна для обходу міжнародних обмежень.

Українські морські дрони влучили в кормову частину судна. Під удар потрапили машинне відділення та гвинто-рульова група. Наразі фахівці уточнюють ступінь пошкоджень.

"Сили оборони України продовжать вживати системних заходів для припинення збройної агресії російської федерації проти України", - наголосили в ВМС.

Що відомо про судно MARQUISE

Танкер під прапором Камеруну має вантажомісткість понад 37 тисяч тонн. На момент атаки судно було порожнім, проте воно є важливою ланкою "тіньового флоту", що допомагає РФ фінансувати війну.

Судно перебуває під жорсткими міжнародними санкціями, запровадженими Україною, Великобританією, Європейським Союзом, Швейцарією, Новою Зеландією та Канадою.

Як повідомляв Главред, у Середземному морі загорівся російський "тіньовий" танкер Arctic Metagaz, який перебуває під санкціями США та Великої Британії. За даними Reuters, судно перевозило скраплений природний газ.

Російська влада згодом підтвердила атаку на танкер для перевезення скрапленого газу Arctic Metagaz у Середземному морі, заявивши про його ураження дронами та пожежу на борту. За даними Мінтрансу РФ, інцидент стався 3 березня поблизу Мальти, коли судно прямувало з Мурманська.

Крім цього, у західній Лівії фіксують активність українських військових, що може свідчити про приховане протистояння з РФ у регіоні. За даними RFI, мова йде про інцидент із пошкодженням газовоза, пов’язаного з російським "тіньовим флотом", біля узбережжя Лівії.

Про джерело: Військово-морські сили України На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред