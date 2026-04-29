Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Морські дрони уразили танкер тіньового флоту РФ в режимі "невидимки" - ВМС

Руслана Заклінська
29 квітня 2026, 13:31
Дрони ВМС дістали танкер-порушник за 210 км від Туапсе.
Уражено підсанкційний танкер "Marquise" / Колаж: Главред, фото: war-sanctions.gur.gov.ua, скріншот з відео

Головне:

  • Уражено підсанкційний танкер "Marquise" в Чорному морі
  • Операцію провели ВМС ЗСУ із застосуванням двох морських дронів
  • Судно перебувало за 210 км від Туапсе

Вранці 29 квітня Україна уразила підсанкційний танкер "Marquise". Судно використовувалося росіянами для незаконного транспортування нафтопродуктів. Про це повідомили Війського-морські сили ЗСУ.

Операцію було здійснено в акваторії Чорного моря, за 210 кілометрів на південний схід від російського міста Туапсе. За даними ВМС, удару було завдано двома морськими морський дронами-камікадзе.

На момент удару судно перебувало в дрейфі з вимкненою автоматичною ідентифікаційною системою (AIS). Ймовірно, танкер перебував у режимі "невидимки" в очікуванні завантаження нафти у відкритому морі від іншого судна для обходу міжнародних обмежень.

Українські морські дрони влучили в кормову частину судна. Під удар потрапили машинне відділення та гвинто-рульова група. Наразі фахівці уточнюють ступінь пошкоджень.

"Сили оборони України продовжать вживати системних заходів для припинення збройної агресії російської федерації проти України", - наголосили в ВМС.

Тіньовий флот РФ / Інфографіка: Главред

Що відомо про судно MARQUISE

Танкер під прапором Камеруну має вантажомісткість понад 37 тисяч тонн. На момент атаки судно було порожнім, проте воно є важливою ланкою "тіньового флоту", що допомагає РФ фінансувати війну.

Судно перебуває під жорсткими міжнародними санкціями, запровадженими Україною, Великобританією, Європейським Союзом, Швейцарією, Новою Зеландією та Канадою.

Ураження танкерів тіньового флоту РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Середземному морі загорівся російський "тіньовий" танкер Arctic Metagaz, який перебуває під санкціями США та Великої Британії. За даними Reuters, судно перевозило скраплений природний газ.

Російська влада згодом підтвердила атаку на танкер для перевезення скрапленого газу Arctic Metagaz у Середземному морі, заявивши про його ураження дронами та пожежу на борту. За даними Мінтрансу РФ, інцидент стався 3 березня поблизу Мальти, коли судно прямувало з Мурманська.

Крім цього, у західній Лівії фіксують активність українських військових, що може свідчити про приховане протистояння з РФ у регіоні. За даними RFI, мова йде про інцидент із пошкодженням газовоза, пов’язаного з російським "тіньовим флотом", біля узбережжя Лівії.

Читайте також:

Про джерело: Військово-морські сили України

На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ВМС України ВМС ЗСУ війна Росії та України тіньовий флот тіньовий флот РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
14:48Світ
13:31Війна
Розігріє до +20 градусів: коли в Україну прийде довгоочікуване потепління

Розігріє до +20 градусів: коли в Україну прийде довгоочікуване потепління

13:17Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

Важко підібрати слова: прийомна дочка Джолі розповіла про стосунки з актрисою

Важко підібрати слова: прийомна дочка Джолі розповіла про стосунки з актрисою

Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на травень2026 року: Півням — витрати, Собакам — зустріч

Китайський гороскоп на травень2026 року: Півням — витрати, Собакам — зустріч

Трамп розкрив королю Великобританії справжні цілі Путіна у війні - The Sun

Трамп розкрив королю Великобританії справжні цілі Путіна у війні - The Sun

Останні новини

14:54

Кримінальні справи, відмивання коштів: ЗМІ розповіли, хто керує офісом екс-банкіра Миколи Лагуна в Україні

14:48

У Путіна виправдалися за "урізаний" парад і визнали страх перед Україною

14:37

Може звести росіян з розуму: про яке старовинне українське слово йде мова

14:34

Помилка мільйонів: названо найгірший режим прання, який збільшує рахункиВідео

14:22

Росіяни намагаються прорватися по лінії кордону: в ДПСУ назвали гарячі напрямки

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
14:02

15 років разом: Вільям і Кейт відзначили річницю веселим фото з дітьми

13:58

Чи реально підтягнути математику за літо: чесна відповідь викладачів BUKI новини компанії

13:56

Забрати третину піхоти з фронту: Білецький розповів про новий план бойових дій

13:34

Україна знову опустилася в рейтингу Євробачення: яке місце посідає LELEKA

Реклама
13:31

Морські дрони уразили танкер тіньового флоту РФ в режимі "невидимки" - ВМС

13:26

Сміялися всі в залі: король Чарльз III зірвав овації, потроливши Трампа

13:17

Розігріє до +20 градусів: коли в Україну прийде довгоочікуване потепління

13:04

Температурні гойдалки і нічні заморозки: прогноз погоди на Житомирщині на кінець квітня

12:57

Яка частина України отримала незалежність за часів Гітлера - що з нею сталось згодомВідео

12:50

Один удар — і ціле місто без води: РФ готує новий сценарій ударів по Україні

12:48

Така закуска з редиски сподобається всім - легкий рецепт за 5 хвилин

12:46

Стало відомо, хто оголошуватиме бали від України на "Євробаченні-2026"

12:44

Гороскоп на завтра, 30 квітня: Скорпіонам - зрада, Стрільцям - полегшення

12:29

Куди може проїхати авто: тест з ПДР ламає голову навіть досвідченим водіямВідео

12:01

Просто так €90 млрд ніхто не дасть: ЄС висунув Україні нові вимоги для отримання кредиту

Реклама
11:50

"Ми стаємо суспільством ветеранів": Падалко розповіла про новий проєкт

11:46

"Варто почути Москві": Зеленський анонсував удари на понад 1500 км

11:35

Чому поруч із морквою обов’язково варто посадити цибулю: секрет багатого врожаюВідео

11:33

В РФ заявили про готовність закінчити війну: що вимагає Кремль

11:24

Ціни на пальне сколихнуться: чи буде стрибок до 100 гривень і що готують АЗС

11:18

Спотворена реальність: за що в Росії так ненавидять жінокПогляд

11:09

Парад до 9 травня в Росії пройде без військової техніки - яка причина

11:04

Не може встати: Доліна злягла і страждає від сильного болю

10:58

Весняне тепло нарешті прорветься в Україну: названо дату різкого стрибка температури

10:53

Влітку сад потопатиме у квітах: які цибулинні рослини посадити в травніВідео

10:28

Удари ЗСУ по Криму спричилини кризу в армії РФ на важливому напрямку фронту

10:17

Путін порушив мовчання: серія українських ударів по Туапсе змусила його відреагувати

09:35

До кінця травня удача на боці обраних: 4 знаки зодіаку привернуть достаток

09:19

Гучний ранок в РФ: дрони атакували Орськ та Перм, спалахнули масштабні пожежіВідео

08:49

Може змінити хід війни: Волкер назвав головний козир України

08:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 квітня (оновлюється)

08:23

Росіяни вдарили по житлових будинках на Сумщині: є загибла та постраждаліФото

08:15

Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:53

Чарльз III надіслав Трампу прихований сигнал щодо майбутнього України - Politico

07:01

"Мерц цього не розуміє": Фесенко - про серйозну проблему для УкраїниПогляд

Реклама
06:58

Росія атакувала Харків дронами, є влучання та пожежі: що відомо

05:56

Що робити, якщо розсада томатів сильно витягнулася: простий трюк збереже врожай

05:16

Як дізнатися, що холодильник працює неправильно: простий тест без інструментівВідео

05:11

Так жили мільйони: навіщо в СРСР ванну ставили просто посеред кухні

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чашки кави на столі за 8 с

03:38

Чому кіт розкидає наповнювач по квартирі: причини, про які ніхто не здогадуєтьсяВідео

03:10

Вчені вразили точним терміном загибелі Всесвіту: коли чекати на кінець світу

02:46

Як пофарбувати стелю без бризок: хитрість, яка позбавить від бруду та патьоків

01:55

Різкий удар холоду: Київ та область охопить небезпечне похолодання

00:18

Посол США в Україні планує залишити посаду: як це пов’язано з Трампом

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти