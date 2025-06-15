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"В найближчі тижні": Зеленський відреагував на удари РФ і назвав умови миру

Юрій Берендій
15 червня 2025, 14:34
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Зеленський наголосив на важливості прийняття в найближчі тижні важливих рішень для збільшення санкційного тиску на Росію для припинення війни.
'В найближчі тижні': Зеленський відреагував на удари РФ і назвав умови миру
Зеленський відреагував на удари РФ і назвав умови зупинення війни / Колаж Главред, фото: ДСНС України, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

  • За червень РФ випустила по Україні 2800 дронів, майже 3000 КАБів і 140 ракет різних типів
  • РФ посилює масштаб повітряних ударів по Україні
  • Важливо посилити тиск на Росію в найближчі тижні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за поточний місяць Росія випустила по Україні близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіабомб і 140 ракет різних типів. Відповідний допис він опублікував у своєму Telegram.

За його словами, лише за минулу ніч сили ППО збили 167 ворожих повітряних цілей – серед них 183 дрони-камікадзе та 11 ракет, зокрема "Кинджали", балістичні та крилаті. Основний удар прийшовся на Полтавську область, зокрема Кременчук.

відео дня

Зеленський підкреслив, що Москва веде такий інтенсивний терор вже четвертий рік поспіль, постійно нарощуючи масштаби атак. Саме тому, за його словами, в найближчі тижні критично важливо ухвалити всі необхідні рішення для посилення санкційного тиску на РФ.

"Потрібні прайс-кепи, які зупинять війну. Потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які будуть справді болючими. Потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити", - резюмував він.

'В найближчі тижні': Зеленський відреагував на удари РФ і назвав умови миру
Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 15 червня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши ракети та ударні дрони. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Українська ППО зуміла знищити 167 із 194 повітряних цілей, якими Росія намагалася вразити об’єкти на території України, серед них були безпілотники й ракети різних типів.

Зазначається, що останнім часом Росія значно активізувала повітряні удари, використовуючи сотні дронів і ракет за ніч. Водночас змінилася і тактика, адже атаки стали більш концентрованими, а ударні безпілотники тепер летять на значній висоті, що ускладнює їхнє перехоплення. Про це повідомляє CNN.

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Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

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