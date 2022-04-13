Армія України веде наступ у Херсонській області - Арестович

Збройні сили України проводять складну роботу в напрямку Херсонщини - Арестович / Фото Reuters

Збройні сили України ведуть важкі наступальні дії в напрямку Херсону. Таку роботу слід називати не операцією зі звільнення міста, а поступовим просуванням українських сил. Противник змушений тримати оборону, не наступати і не перекидати свої війська на інші напрямки, такі як Маріуполь. Російські окупанти лютують на захоплених територіях. Вони викрадають і катують людей. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі 24 каналу він сказав про те, що сили оборони України проводять складну роботу в напрямку Херсона. Дії пов'язані з наступом.

"Що стосується наших військ, то вони ведуть складні дії в напрямку Херсона. Однак ці дії носять наступальний характер", - зазначив чиновник.

За його словами, поступове просування є складним маневром, але воно дозволяє утримувати противника в обороні, блокувати йому можливість наступу іперекидання військових підрозділів на інші напрямки, такі як Маріуполь.

Також він акцентував увагу на тому, що російські окупанти на території Херсонської області діють жорстоко. Вони намагаються викрадати активістів, представників місцевого самоврядування та воїнів АТО, які не встигли залишити місто.

"Частину катують, частину утримують у заручниках, частину умовляють перейти на їхній бік, але про такі факти майже невідомо", - додав Арестович.читайте також"Вона бандерівка": у Херсоні окупанти 12 годин ґвалтували багатодітну матір, її "здав" місцевий житель

Спікер Банкової підкреслив, що, незважаючи на окупацію, навіть прихильники загарбників не вірять у здатність Росії утримати Херсон. Росіянам не вдається створити там жодної "республіки".

Ситуація у Херсоні

Окупаційні війська РФ увійшли до Херсону на початку березня і захопили місто. Місцеві жителі виступають проти російської окупації та самопроголошеної влади і виступають на підтримку України.

10 квітня у Херсоні пройшов мирний мітинг в пам'ять про людей, які стали жертвами російської агресії. Протест розігнали окупанти.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявляв, що сили оборони України, хоч і важко, але продовжують просуватися до окупованого Херсону. У місті складна гуманітарна та інформаційна ситуація. Ворог контролює зв'язок.

Радник керівника ОП Олексій Арестович заявляв, що у Миколаєві загарбників вже немає, а бої йдуть у Херсонській області. За його словами, російські окупанти розглядають сценарій, за якого вони можуть здати Херсонщину. Втім, це не означає деокупації міста вже найближчим часом.

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