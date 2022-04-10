Озброєні орки задкували назад: в окупованому Херсоні пройшов потужний проукраїнський мітинг

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У неділю, 10 квітня, у Херсоні окупанти розігнали мирний мітинг городян, присвячений жертвам російської агресії.

Про це в Facebook повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Сьогодні в Херсоні біля ККЗ Ювілейний пройшов мирний мітинг, присвячений пам'яті жертв російської агресії. Очікувано, окупанти його розігнали", - зазначив він.

За словами Соболевського, окупанти принесли в Херсонську область загрози насильства, терор, брехню і гуманітарну катастрофу.

"Багато людей залякано, багато на свій страх і ризик покинули область, дуже багато хто просто пропали, і встановити що з ними сьогодні неможливо. Кожен новий мітинг - це дуже великий ризик для кожного учасника, і все одно люди виходять. Незважаючи на ні на що. Херсонщина - це Україна", - підкреслив заступник голови облради.

Додамо, що учасники акції вийшли в центр міста з прапорами України. Під загрозою застосування зброї окупантами вони скандували: "Ганьба!" і "Херсон - це Україна!".

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Раніше повідомлялося, що в Херсоні окупанти закидали гранатами учасників проукраїнського мітингу.

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