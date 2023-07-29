"Росіяни-вбивці понесуть покарання": Зеленський побував на передовій

Зеленський заявив, що всі росіяни повинні понести покарання за терор проти України.

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Зеленський побував на передовій / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський побував на передовій поблизу Бахмута Донецької області. Він розповів про результати українських військових на фронті у своєму відеозверненні.

"Сьогодні на Донеччині – Часів Яр, Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка, Костянтинівка. З нашими воїнами, нашими героями", - сказав Зеленський.

Він привітав військових з Днем Сил спеціальних операцій. Захисники виконують особливі завдання на найбільш гарячих ділянках фронту.

відео дня

"З того, про що можна зараз говорити, звичайно, – це участь у ключових бойових операціях. Бахмут зокрема. Авдіївка, Красногорівка, Марʼїнка. Соледар. Разом з усіма боронили Київ і Гостомель, Бучу, Ірпінь, Мощун, Макарів. Острів Зміїний – це теж ССО разом із розвідкою, разом із "альфівцями" та Військово-Морськими силами. Кінбурнська коса. Херсон. Зараз – звільнення Старомайорського, це теж результат, зокрема, ССО", - каже президент.

Зеленський назвав росіян вбивцями, які повинні понести покарання за терор проти України.

"Хай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло і хай кожен окупант, кожен російський убивця, усі відповідальні за цей терор проти України та українців знають – поки ще живі, – що справедливість перемагає. Україна переможе! Дякую всім, хто наближає нашу перемогу! Вічна памʼять кожному й кожній, хто віддав своє життя заради України! Слава Україні!" - каже Зеленський.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

Зеленський побував на передовій / фото: скриншот

Ситуація під Бахмутом

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просуваються під Бахмутом. На Бахмутському напрямку в Донецькій області ситуація дуже напружена, але українські воїни поступово просуваються вперед і звільняють землі, заявив командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський.

Нагадаємо, окупантів вибили з позицій під Бахмутом. ЗСУ продовжують наступальні дії відразу на декількох напрямках, розповів Андрій Ковальов.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні. Українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута) і просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), йдеться у звіті.

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