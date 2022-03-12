Макрон, Шольц і Путін обговорили ситуацію в Україні: подробиці

Переговори тривали 75 хвилин. Сторони домовилися підтримувати контакт.
Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц у суботу, 12 березня, провели спільні телефонні переговори з главою РФ Володимиром Путіним. На порядку денному була война в Україні.
Як повідомляють інформагентство Reuters, видання DW і російське інформагентство "Інтерфакс", Шольц і Макрон зажадали у Путіна невідкладного припинення бойових дій в Україні.
"Розмова є частиною триваючих міжнародних зусиль з припинення війни в Україні", - заявив представник уряду Німеччини.
Такої ж позиції дотримується і представник уряду Німеччини, який зазначив, що "більше нічого не може бути розкрито про переговори лідерів".
У Кремлі заявили, що Путін поінформував двох лідерів про стан переговорів між Москвою і Києвом і відповів на їх стурбованість з приводу гуманітарної ситуації в Україні. Російська сторона додала, що"лідери домовилися підтримувати контакт".
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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