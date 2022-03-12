Путінська суперяхта Шехерезада: ЗМІ з'ясували її напрямок

Суперяхта Шехерезада, яка ймовірно належить президенту Росії Володимиру Путіну і зараз стоїть біля італійських берегів, влітку минулого року заходила в Сочі. Там вона пробула тиждень.

Про це пише УП з посиланням на дані трекінгового сервісу Marine traffic, який з'ясував, що Шехерезада була в Сочі з 1 по 7 липня 2021 року.

У березні того ж року вона стояла в порту Marina Di Carrara поблизу міста Дженоа, де знаходиться і зараз.

читайте також"Його чекають страждання до кінця року": астролог склав особистий гороскоп для Путіна"1 червня 2021 Шехерезада вийшла з італійського порту Marina Di Carrara і зайшла в Чорногорію 4 червня, яхта перебувала в Чорногорії з 4 по 12 червня. 13 червня минулого року суперяхта прийшла в грецьку Кефалонію і пішла назад, 26 червня Шехерезада відвідала узбережжя Чорногорії і хорватський Дубровник - і пішла в Російський Сочі. 7 липня 2021 яхта вийшла з Сочі, 8 липня була в турецькому Стамбулі, а 10 серпня зайшла в чорногорське місто Тіват. 13 серпня яхта прибула в Дубровник. 1 вересня Шехерезада вийшла з Чорногорії, 4 вересня прийшла в Італію і з тих пір знаходиться там в порту Marina Di Carrara", - пише ЗМІ.

Відзначимо, порт Marina Di Carrara розташований в італійській Тоскані.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з'ясували, як і де живе коханка Путіна ексгімнастка Аліна Кабаєва, яка народила російському диктатору чотирьох дітей.

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