Зеленський натиснув: США готові робити дипломатичні кроки, які Україна вважатиме корисними

Держдеп боротиметься проти Путіна / Reuters

У Держдепартаменті США після коментарів президента України Володимира Зеленського про "ізоляцію світу у війні Росії проти нашої країни " заявили, що готові зробити дипломатичні кроки.

Зокрема, глава Української держави заявив, що Захід повинен активніше брати участь у переговорах про припинення війни. На це в Держдепартаменті США відповіли готовністю зробити дипломатичні кроки, які Україна вважатиме корисними.

"Уряд США вживає заходів і посилає Путіну і його найближчому оточенню чіткий сигнал про те, що ми піднімемо ціну невиправданої війни Росії на Україні. Сполучені Штати підтримують Україну і визнають хоробрість і героїзм її народу", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, США вводять санкції проти дружини і дорослих дітей прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, а також проти 12 членів російської Державної Думи.

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