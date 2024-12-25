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ЗСУ втратили позиції під Кураховим: у ЗСУ заявили про прорив окупантів

Юлія Закрепа
25 грудня 2024, 12:40оновлено 25 грудня, 13:10
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Російські окупанти продовжують накопичувати сили для подальших атак.
ЗСУ втратили позиції під Кураховим: у ЗСУ заявили про прорив окупантів
ЗСУ втратили свої позиції під Курахово / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти, скріншот: deepstatemap

Головні тези:

  • На Курахівському напрямку відбулося 36 бойових зіткнень
  • ЗСУ втратили важливі позиції

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомили, що українські військові продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. На жаль, деякі з позицій там були втрачені.

Військові повідомили, що на Курахівському напрямку зберігається висока активність противника. Зазначається, що у міській забудові Курахового, в районах Дальнього, Дачного та Успенівки штурмові групи противника намагаються і далі інфільтруватися в бойові порядки Сил оборони.

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"Окремі позиції сил оборони втрачені. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак", - зазначають в ОСУВ "Хортиця".

ЗСУ втратили позиції під Кураховим: у ЗСУ заявили про прорив окупантів
Що відомо про Курахово / Інфографіка: Главред

Зауважимо, за минулу добу на Курахівському напрямку відбулося 36 бойових зіткнень. За данними Генштабу, найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Петропавлівки, Шевченка та в районі Курахового.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ хоче захопити плацдарм на правому березі Херсону. На Придніпровському напрямку щодня фіксують по п'ять-сім штурмів окупантів, які вони здійснюють малими піхотними групами. Росіяни активізували штурми на островах Козацький та Великий Потьомкін.

Аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ вдалось вирватись із оточення у Макарівці. Окупанти захопили Макарівку на Времівському напрямку, а також Сухі Яли та Зеленівку біля Курахового. Станом на 23 грудня в селі немає оточених підрозділів ЗСУ.

Втрати російських окупантів на Курщині дивують навіть ЗСУ. Росія змушена спрямовувати ресурси на бої в Курській області, позбавляючи себе можливості використати ці сили на українській території. Рівень підготовки військових КНДР дуже низький.

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