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Гублять цілі батальйони всього за день: втрати РФ на Курщині дивують навіть ЗСУ

Даяна Швець
25 грудня 2024, 00:16оновлено 25 грудня, 01:11
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Агресори змушені спрямовувати ресурси на бої на Курщині, позбавляючи себе можливості використати ці сили на українській території.
ВСУ, Курск
РФ несе космічні втрати на Курщині / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap.live

Що відбувається на Курщині:

  • РФ втрачає сорок бронемашин за один день
  • Рівень підготовки військових КНДР дуже низький

Росіяни зазнають значних втрат у техніці та живій силі в Курській області, що навіть українських військових, звиклих до таких масштабів, ставить у подив.

Про це в інтерв’ю "Українському радіо" розповів полковник Євген Сасько, колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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"Те, якими темпами вони втрачають людей, просто дивує. Якщо сорок бронемашин можуть вкласти за один день, а це вже батальйон, то це все в кращих традиціях радянської армії", – заявив він.

Сасько зазначив, що Росія змушена спрямовувати ресурси на бої в Курській області, позбавляючи себе можливості використати ці сили на українській території.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Инфографика: Главред

Говорячи про участь північнокорейських військових у цих боях, він підкреслив їхню низьку підготовку, яка не дозволяє їм серйозно впливати на ситуацію.

"Щодо північнокорейської зброї, то вони вже б’ють по нас ракетами, якість яких ще гірша, ніж російських. Рівень підготовки північнокорейських військових занадто низький для сучасної війни. Звісно, вони вчаться, але й втрачають людей. Відповідь західних країн на участь КНДР у війні на боці Росії може полягати у наданні Україні більшої кількості високотехнологічної зброї", – заявив він.

Бої в Курській області - останні новини

Як повідомляв Главред, нещодавно главком Сирський озвучив причини проведення Курської операції. Він пояснив. що успіх ЗСУ став можливим завдяки ефекту раптовості.

Також головнокомандувач ЗСУ назвав втрати України під час операції у Курській області. За його словами, під час проведення наступальних дій, вони фактично удвічі були меншими, ніж у тих, що оборонялися.

Також стало відомо, що росіянам не вдалася спроба форсування річки в Курській області. Наші розвідники вчасно виявили пересування ворога ще на етапі підготовки до переправи.

Інші цікаві воєнні новини:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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