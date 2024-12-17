"РФ тягне резерви, Курахівський напрямок сиплеться": невтішні деталі від військового

Російські окупанти намагаються проривати лінії оборони технікою.

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РФ стягує резерви на Курахівський напрямок / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", Генштаб ЗСУ

Головне із заяви військового:

РФ стягує резерви на Курахівський напрямок

Ворог намагається проривати лінію оборони технікою

Російські окупанти намагаються наступати на Курахівському напрямку. Ворог підтягує туди резерви. Про це заявив командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Він зазначив, що окупанти перекидають частину сил з Покровського напрямку.

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"Курахівський напрямок поступово сиплеться ... Основний акцент роблять на проривах ліній технікою, відрізання позицій та утворення кліщів", - зазначив він.

Бунятов також акцентує на тому, що бої на Курахівському напрямку тривають цілодобово, що дуже виснажує українських захисників.

"Наша піхота вже стомилася, бої 24/7, заміняти та підсилювати майже немає ким, по снарядам на арту та міномети ситуація теж не дуже", - додав він.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Ситуація на Курахівському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти намагаються просуватися на Курахівському напрямку. Зокрема через тиск ворога українських бійців вивели з "Успенівського карману".

Напередодні стало відомо, що на Времівському напрямку ворог хоче перерізати усі шляхи постачання, що ведуть до східного угруповання ЗСУ на Курахівському напрямку. Тому зараз окупаційні сили зосередились на Великій Новосілці.

Попри надскладну ситуацію наразі Курахове перебуває під контролем Збройних сил України. Але становище ЗСУ в місті ускладнене через істотну перевагу росіян у живій силі.

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Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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