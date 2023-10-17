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Вертольоти РФ підірвали разом з окупантами: деталі ударів по аеродромах ворога

Олексій Тесля
17 жовтня 2023, 13:38 оновлено 17 жовтня, 14:03
В результаті удару було ураження складу авіаційної зброї РФ, який детонував більше години.
вертоліт
По аеродромах РФ у Бердянську та Луганську завдали удари (ілюстративне фото) / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Стали відомі подробиці нічного удару по аеродрому в захопленому РФ Бердянську Запорізької області.

В результаті знищено та пошкоджено військову техніку РФ, а також ліквідовано російських окупантів. Подробиці публікує Telegram-канал Николаевский Ванек.

На аеродромі РФ розташовувався вертолітний парк Ка-52 і Мі-8, а також кілька одиниць Мі-28 і Мі-24. Всього на аеродромі було до 30 одиниць ворожої техніки.

відео дня

Уточнюється, що в результаті удару було ураження складу авіаційної зброї, який детонував більше години.

При цьому кількість пошкоджених вертольотів РФ на аеродромі, за попередніми даними, оцінюється до 10 одиниць, деякі з них знищені повністю.

Крім того, пошкоджено комплекс Панцир С2 (за деякими даними - знищено) разом з особовим складом, який знаходився безпосередньо на аеродромі.

"Атака була комбінованою, дуже грамотною і дуже вдалою", - уточнюється в публікації.

Підкреслюється, що аеродром у Бердянську російські окупанти використовували для ударів по фронтових позиціях ЗСУ.

Подробиці ударів по аеродромах РФ

Як уточнили у Силах спеціальних операцій, в результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти зазнали значних втрат.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

  • дев'ять вертольотів різних модифікацій;
  • спеціальна техніка, що знаходилася на аеродромах;
  • пускова установка ППО;
  • склад боєприпасів;
  • пошкоджено злітні смуги аеродромів

Додамо, що раніше в Мережі публікували супутникові фото захопленого РФ аеродрому в Бердянську.

Screenshot
Захоплений РФ аеродром у Бердянську / Telegram

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по вертольотах і обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська. У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили, що удари українських військових були успішними.

Раніше повідомлялося про те, що у Бердянську потужна пожежа на базі військової техніки РФ. Займання в Бердянську сталося на території заводу Дормаш, зайнятої окупантами.

Раніше повідомлялося про те, що окупанти масово зганяють колони техніки і армію у напрямку Бердянська. Російська окупаційна армія через Маріуполь у напрямку Бердянська направила дві великі колони з військовою технікою та живою силою, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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вертолеты Запорізька область новини Бердянська війна Росії та України
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