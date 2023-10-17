Вертольоти РФ підірвали разом з окупантами: деталі ударів по аеродромах ворога

Стали відомі подробиці нічного удару по аеродрому в захопленому РФ Бердянську Запорізької області.
В результаті знищено та пошкоджено військову техніку РФ, а також ліквідовано російських окупантів. Подробиці публікує Telegram-канал Николаевский Ванек.
На аеродромі РФ розташовувався вертолітний парк Ка-52 і Мі-8, а також кілька одиниць Мі-28 і Мі-24. Всього на аеродромі було до 30 одиниць ворожої техніки.
Уточнюється, що в результаті удару було ураження складу авіаційної зброї, який детонував більше години.
При цьому кількість пошкоджених вертольотів РФ на аеродромі, за попередніми даними, оцінюється до 10 одиниць, деякі з них знищені повністю.
Крім того, пошкоджено комплекс Панцир С2 (за деякими даними - знищено) разом з особовим складом, який знаходився безпосередньо на аеродромі.
"Атака була комбінованою, дуже грамотною і дуже вдалою", - уточнюється в публікації.
Підкреслюється, що аеродром у Бердянську російські окупанти використовували для ударів по фронтових позиціях ЗСУ.
Подробиці ударів по аеродромах РФ
Як уточнили у Силах спеціальних операцій, в результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти зазнали значних втрат.
За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:
- дев'ять вертольотів різних модифікацій;
- спеціальна техніка, що знаходилася на аеродромах;
- пускова установка ППО;
- склад боєприпасів;
- пошкоджено злітні смуги аеродромів
Додамо, що раніше в Мережі публікували супутникові фото захопленого РФ аеродрому в Бердянську.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по вертольотах і обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська. У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили, що удари українських військових були успішними.
Раніше повідомлялося про те, що у Бердянську потужна пожежа на базі військової техніки РФ. Займання в Бердянську сталося на території заводу Дормаш, зайнятої окупантами.
Раніше повідомлялося про те, що окупанти масово зганяють колони техніки і армію у напрямку Бердянська. Російська окупаційна армія через Маріуполь у напрямку Бердянська направила дві великі колони з військовою технікою та живою силою, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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