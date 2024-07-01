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В Україні очікується "смертельне літо" на фронті: в ЗСУ відреагували на прогноз WSJ

Юрій Берендій
1 липня 2024, 16:18оновлено 1 липня, 17:16
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В ЗСУ зазначили, що росіяни значно активізували спроби наступу на Сході, однак, Сили оборони не дають ворогові просуватись, завдаючи йому значних втрат.
В Україні очікується 'смертельне літо' на фронті: в ЗСУ відреагували на прогноз WSJ
В ЗСУ назвали "найгарячіші" напрямки боїв / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Міноборони РФ

Фахівці видання The Wall Street Journal у своєму матеріалі зазначили, що на фронті в Україні слід очікувати на "смертельне літо", крім того, вони не виключають нового масштабного наступу росіян. Цю інформацію в ефірі телемарафону прокоментував речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами росіяни активізували наступальні операції на різних напрямках фронту, зокрема, на Краматорському, Покровському та Курахівському.

Крім того, він відзначив, що за червень по всій лінії фронту було зафіксовано понад тисячу бойових зіткнень. Для порівняння, Волошин зазначив, що у травні було зафіксовано 952 бойових зіткнення, а у квітні – 732.

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"Тобто це говорить про те, що ворог, звісно ж, активізував свої зусилля на різних напрямках", — підтвердив Волошин.

За його словами, крім згаданих трьох напрямків, російські окупанти активізувалися і на Торецькому напрямку. За минулий тиждень ворог здійснив там 114 атак, проте всі вони виявилися безуспішними.

"Свої прогнози я такого плану давати не буду. Це будуть давати аналітики й експерти й, звісно, Головне управління розвідки з даними, фактами й цифрами. Однак скажу, що за минулий тиждень і за минулий місяць втрати у ворога чималі попри проведення активних бойових дій", — заявив військовослужбовець.

Він зазначив, що у східній операційній зоні було ліквідовано понад 31 тисячу окупантів.

Що відомо про прогноз The Wall Street Journal щодо війни в Україні

The Wall Street Journal повідомляє, що Україну та Росію чекає "смертельне літо", протягом якого обидві сторони зазнаватимуть значних втрат і, ймовірно, не досягнуть вирішального перелому.

Для України головним завданням буде утримати позиції за допомогою нової західної зброї. Тим часом Росія продовжуватиме використовувати свою звичну тактику "м'ясних" штурмів для досягнення незначних успіхів.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Наступ РФ на Сході - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти на Донеччині намагаються розширити свій наступ у напрямку Краматорська та Слов'янська, прагнучи захопити Часів Яр, Кліщіївку та Калинівку. Про це повідомив представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Він зазначив, що протягом червня підрозділи Сил оборони знищили та поранили на Часовоярському напрямку 5095 російських військових, а ще 24 окупанти були взяті в полон.

Збройні сили України ймовірно оточили російських окупантів біля Вовчанського Агрегатного заводу в Харківській області, контролюючи всі підступи до будівлі, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

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