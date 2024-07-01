Бої за три стратегічні населені пункти: у ЗСУ розкрили ситуацію на Донеччині

На околицях Часового Яру окупаційні війська агресора Росії активно застосовують артилерію, авіацію та дрони, сказав речник "Хортиці" Назар Волошин.

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Війська РФ намагаються взяти Кліщіївку, Калинівку та Часів Яр - ОСУВ Хортиця / Колаж: Главред, фото: 66-та ОМБр, DeepState (ілюстративне фото)

Російські окупанти на Донеччині намагаються розширити географію свого наступу в напрямку Краматорська та Слов'янська. Ворожі сили намагаються захопити Часів Яр, Кліщіївку та Калинівку. Про це заявив представник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин.

Як повідомляє LIGA.net, він розповів про те, що окупанти прагнуть розширити свої можливості для наступу.

"Противник намагається захопити ці населені пункти (Часів Яр, Кліщіївка, Калинівка, - ред.) для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська і Слов'янська... Ворог активно здійснює артилерійський вплив, авіаційні удари та застосовує дрони на околицях Часова Яру", - пояснив ситуацію Волошин. відео дня

Також він уточнив, що ворог прикриває своїх штурмовиків артилерією, скиданнями з дронів-камікадзе і боєприпасами для баражування ZALA Lancet.

Підкреслюється, що за минулий тиждень загарбники в районі Часового Яру завдали по українських позиціях 1286 ударів різними типами озброєнь. Крім того, ворог скинув 128 коригованих авіаційних бомб.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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