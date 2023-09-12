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"Є позитивна динаміка": ЗСУ можуть почати звільнення Донецька - Світан

Аліна Дембіцька
12 вересня 2023, 22:59 оновлено 12 вересня, 22:59
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На даний момент у російських окупантів не вистачає ресурсів для того, щоб блокувати всі напрямки, каже світан.
Роман Свитан, ВСУ
ЗСУ можуть почати звільнення Донецька / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, скріншот

Російські окупаційні війська сконцентрували значну кількість військових ресурсів у районі тимчасово захопленого Донецька. Однак Збройні сили України готові розпочати операцію зі звільнення міста. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю ТСН.ua.

"У районі Донецька досить велика кількість сил і засобів противника зосереджена. Останнім часом звідти просто почали забирати деякі частини на Запорізький напрямок, намагаючись утримати рух наших військ... Оголили деякі частини в районі Донецька, чим одразу ж скористалися наші війська в районі Авдіївки і в районі Мар'їнки, там теж є позитивна динаміка, реверсний рух фронту за деякими позиціями... Щойно росіяни знизили бойовий тиск на наші частини, одразу ж у зворотний бік пішов ось цей рух", - розповів Світан.

Як зазначив військовий експерт, тиск продовжиться і надалі, оскільки на даний момент у російських окупантів не вистачає ресурсів для того, щоб блокувати всі напрямки.

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"Тому вони, найімовірніше, відкочуватимуться на стартові позиції... з яких вони виходили ще торік, висуваючись із Донецька. Ми спробуємо спочатку їх загнати в місто, а потім і почати місто деокупувати, там є така можливість... якщо буде достатня кількість сил і засобів для виконання цих завдань", - додав він.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Звільнення Донбасу

Нещодавно публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів, як ЗСУ будуть звільнювати Донецьк і Луганськ. Експерт вважає, що спочатку буде звільнятися південь – Крим та рівнинна частина Луганщини. А далі Україна повернеться до питання, як проривати російську оборону на Донбасі.

Роман Світан також вважає, що ЗСУ зайдуть до Криму раніше, ніж до Донецька. За його словами, якщо спочатку ЗСУ підуть на схід України, то росіяни з Криму можуть повторити свій торішній маневр і зайти в тил. Світан додав, що звільнення Криму політично ніяк не позначиться ні на владі в Кремлі, ні на населенні в Росії.

Як підкреслив військовий експерт і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, українські військові не будуть штурмувати або обстрілювати окупований Донецьк, адже це "щось на рівні фантастики".Водночас, за його словами, Україна не відмовляється від Донбасу, але звільняти його будуть не такою ціною. Звичайний штурм населеного пункту може призвести до величезних втрат.

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