ЗСУ просунулися на північ від Суджі: в ISW розповіли про бої у Курській області

Українські війська просунулися на північ від Суджі на тлі продовження операції у Курській області Росії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела стверджують, що їхні війська атакували на північ від Суджі біля Малої Локні та на південний схід від Суджі поблизу Плехова. Водночас українські сили вели наступальні дії на південний схід від Коренєва поблизу Кругленького і Леонідова.

Водночас, у звіті зазначено, що ані українські, ані російські джерела не згадували про наземні атаки в Глушковському районі, розташованому на захід від основного українського виступу в Курській області.

Крім цього, російський блогер, пов'язаний з Кремлем, зазначив, що чутки про захоплення Плехово російськими військами не підтверджені.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.