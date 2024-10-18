Зараз усе це готується: ЗСУ можуть здійснити нові операції на кшталт Курської - Маломуж

Правильна підготовка стратегії та операцій, таємна підготовка, є основною запорукою успіху.

https://glavred.net/ukraine/seychas-vse-eto-gotovitsya-vsu-mogut-osushchestvit-novye-operacii-tipa-kurskoy-malomuzh-10606301.html Посилання скопійоване

Маломуж анонсував нові операції ЗСУ / колаж: Главред, фото: УНІАН, 43 окрема механізована бригада

Важливо зайнятися підготовкою стратегічної операції, не тільки в Курську, а ще в інших областях на території Росії і декількох на нашій територій, що зараз окупована. Частина цих операцій будуть відволікаючими, а частина – спрямовані на стратегічне звільнення територій.

Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Як підкреслив експерт, ще Залужний говорив про нову стратегію війни. Коли Сирський став головнокомандувачем, він прямо заявив, що готується нова стратегія і нестандартні дії, які будуть неочікуваними для ворога.

відео дня

І, як нагадав Микола Маломуж, у загальних рисах Главком це окреслив.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

"Ця стратегія постійно готується і розробляється, але це робиться закрито. І Курська операція засвідчила, що подібні операції мають готуватися виключно таємно, а не так, як у 2023 році, коли про наші плани щодо операцій знали в Москві. Це абсурд, тоді провал неминучий", - пояснює Маломуж.

Отже, як підкреслює колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, правильна підготовка стратегії та операцій, таємна підготовка, є основною запорукою успіху. І, як переконаний Маломуж, зараз усе це готується.

"Але жодних розшифровок ви від мене не почуєте: де, коли, якими силами і засобами. Це секретна інформація, якою ворог не повинен володіти. Для нього наші наступні дії будуть дуже неочікуваними. Росія також знає, що ми щось готуємо, але що саме – ні. От щодо Курської операції росіяни були дезорієнтовані: вони думали, що ми там просто готуємося до наступу російських військ, будуємо лінію оборони. А ми пішли іншим шляхом – завдали удар", - підсумував Маломуж.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Курська операція ЗСУ - що відомо

Своєю чергою посол України у Великій Британії Валерій Залужний також прокоментував операцію в Курській області. Він заявив, що ситуація на фронті є результатом дій та умов, в яких перебуває Україна.

Водночас експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак прокоментував втрати ЗСУ на Курщині. За його словами, втрачаємо там найкращих хлопців: десантуру, оперативників СБУ, співробітників Альфи.

А от, за даними BILD, і в України, і у РФ у Курській області зʼявилися серйозні проблем. Річ у тім, що колісна техніка, що виконує більшість завдань, втрачає свою мобільність через болота.

Ще новини про Курську операцію:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред