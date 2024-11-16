ЗСУ потужно атакували два важливих аеродроми Росії: Братчук розкрив деталі

Майже 2 години тривала атака українських безпілотників на російський аеродром у Кримську.

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ЗСУ атакували аеродроми РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Головне із інтерв'ю Братчука:

"Бойові комарі" атакували аеродром у Ростовській області

ЗСУ завдали удару по декільком аеродромах РФ

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що Україна продовжує завдавати ударів по російських військових базах у Ростовській області та Краснодарському краї. Нещодавно прилетіло по аеродрому "Кримськ", який розташований неподалік Керченського мосту.

Також Братчук повідомив, що відбувається дорозвідка та коригування відповідних планів для виконання поставленого завдання. Майже 2 години тривала атака українських безпілотників на російський аеродром у Кримську. Певна робота відбулася, поки зарано говорити про якісь конкретні результати.

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"У "Кримську" дійсно побували "бойові комарі". Це все-таки більше розвідка боєм, аби надалі завдавати відповідних ударів", - сказав Братчук в ефірі 24 каналу.

Летовище розташоване па північній околиці міста. Там дислокуються авіаційна група 7-ї бригади повітряно-космічних військ Росії, а також перебувають вертольоти Ка-27, винищувачі Су-27 та Су-30 і літак Ан-2.

Що відомо про дрон "Лютий" / Інфографіка: Главред

У підпорядкуванні цієї ж бригади перебуває військовий аеродром "Морозовськ" на Ростовщині, де у ніч проти 16 листопада була загроза ударів безпілотниками.

Чорноморський флот готується до оборони

Натепер питання номер один для ворога - забезпечення безпеки Чорноморської флотилії, третину якої Україні вдалося пошкодити або знищити. Насамперед мовиться про ракетоносії, які ворог намагається убезпечити від українських ударів у Новоросійську.

Місто є найбільшим хабом у Чорному морі, через який перевозять нафту. Тому Україні з військово-економічного погляду вигідно завдавати ударів по об'єктах у цьому районі. Водночас Новоросійськ не дуже зручний. Починається сезон штормів, тому росіяни будують морські фортифікації.

Атака ЗСУ по Росії - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Бєлгородській області дрон уразив нафтобазу. Внаслідок вибуху загорівся один із резервуарів. В атаці російський чиновник звинуватив ЗСУ. Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що внаслідок вибуху загорівся один із резервуарів.

Під Москвою ЗСУ завдали рекордного дронового удару. Україна атакувала РФ у неділю, використовуючи щонайменше 84 безпілотні літальні апарати, з них 34 було спрямовано на Москву. Аеропорти Домодєдово, Шереметьєво і Жуковський переспрямували щонайменше 36 рейсів.

Брянськ охопили вибухи внаслідок атаки БпЛА. 10 листопада невідомі безпілотні літальні апарати атакували російське місто Брянськ, спричинивши пожежу у військовій частині. Під ударом опинився 1060-й Центр матеріально-технічного забезпечення - військове з’єднання Збройних сил РФ.

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