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Армія РФ вперше наблизилась до захоплення Бахмута - CNN

6 березня 2023, 18:02
Ймовірне захоплення Бахмута не стане катастрофою чи переломом у війні.
ВСУ, российские оккупанты
Армія РФ наблизилась до захоплення Бахмута / Колаж фото 24 ОМБр імені короля Данила, Міноборони РФ

Російські окупанти намагаються захопити Бахмут у Донецькій області і кидають туди величезні сили. Зараз армія РФ вперше з початку повномасштабної війни наблизилась до можливості захопити Бахмут. Про це повідомляє CNN.

Ворог постійно обстрілює українські позиції артилерією, мінометами, завдає авіаударів та здійснює штурм великою кількістю особового складу.

Колишній австралійський генерал Мік Райан не виключає, що ЗСУ українське військове командування може вивести бійців ЗСУ з Бахмута для збереження своїх сил.

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"Але виведення українських військ не рівнозначне катастрофі, якщо воно здійснюється впорядковано. До цього слід ставитися як до звичайної тактики, а не як до провісника катастрофи", - каже Райан.

У виданні зазначили, що захоплення Бахмута дуже дорого обійдеться для росіян.

"Але для росіян взяття Бахмута не змінило б принципових недоліків їхньої кампанії", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни.

За словами військового експерта Олега Жданова, російські окупаційні війська продовжують безупинно штурмувати Бахмут Донецької області. Загарбники мають частковий успіх, а тому керівництво Збройних сил України може ухвалити рішення про виведення українських бійців з міста.

"Я думаю, що командування прийме таке рішення попри те, що нам вдалось за останню добу не допустити просування російських військ на замикання кільця навколо міста. За добу ворог не просунувся в сторону оточення ні на метр. Ми втримуємо фланги на півночі, північному заході та південному заході від Бахмута", - розповів він.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На Ставці розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону та посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

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