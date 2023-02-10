'Втрати збільшуються, є контужені і поранені': боєць ЗСУ розповів про пекельну ситуацію в Бахмуті

За останній тиждень російські окупанти ще більше активізувалися і намагаються прорвати українську оборону.

Боєць ЗСУ розповів про пекельну ситуацію в Бахмуті / 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада

Українські захисники мужньо обороняють Бахмут від російської навали. Бойові дії довкола міста тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни. Про це розповів солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк в інтерв’ю ТСН.ua.

"Росіяни намагаються вийти на трасу Слов’янськ-Бахмут, щоб перерізати одну з трас постачання. І водночас намагаються вийти на трасу Костянтинівка-Бахмут, щоб теж перерізати одну з трас постачання. Тому цілу ніч, день і ранок противник атакує, використовує реактивні системи залпового вогню "Град", використовує танки, артилерію, міни, прориваючись", - розповів український захисник.

Як зазначив Сиротюк, ЗСУ не дають російським окупантам оточити місто, завдаючи шалених втрат ворожій армії. Він підкреслив, що загарбники взагалі не цінують своїх людей.

"Ворог намагається будь-якою ціною просунутись, несе величезні втрати, але очевидно, має якесь завдання під якусь дату досягти якихось тактичних успіхів", - повідомив військовий.

Він зауважив, що за останній тиждень російські окупанти ще більше активізувалися і намагаються прорвати українську оборону. Українські бійці з усіх сил тримають оборону.

"Крайній тиждень – це така просто навала, коли противник хвиля за хвилею, працює артилерія, працюють ворожі РСЗВ, виїжджають ворожі танки, намагаються атакувати наші спостережні пункти, прорвати оборону і оточити Бахмут з півдня і півночі. Наразі ми фронт тримаємо. На жаль, така інтенсивність боїв приводить до того, що збільшуються втрати. Але втрати з українського боку не співмірні з російськими втратами. Противник просто намагається живою силою і вогневим валом пробити собі дорогу", - розповів боєць ЗСУ.

Він також поінформував, що в боях довкола Бахмута поменшало "вагнерівців" і побільшало кадрових російських військових. Зросла і кількість ворожої артилерії та щільного танкового вогню.

"На жаль, є контужені і поранені, тому що дуже щільно ворог працює реактивними системами залпового вогню, просто "зчісує" всі посадки, будь-які місця, де можна укритися. Але жодних стратегічних цілей противник не досяг і не досягне на цьому напрямку, тому що фортеця Бахмут відіграє для України одну роль – знесилити, знекровити противника, не дати йому можливість здійснювати активні, стратегічні і розумні наступи на інших ділянках фронту", - пояснив Сиротюк.

Він також висловив переконання, що впертий опір українських захисників на цій ділянці фронту дозволить бійцям на інших ділянках підготуватися і завдати ворогу вже стратегічної поразки.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

За словами речника Сил оборони на східному напрямку, полковника Сергія Череватого, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

Як зазначив військовий експерт, екскомандувач десантно-штурмових військ України Іван Якубець, українські військові можуть з часом відступити з Бахмута в Донецькій області. Ситуація там вкрай складна. Він не виключає виведення військ з Бахмута, адже на першому місці знаходяться життя українських військових. Однак саме на цьому напрямку відбувається найсерйозніше виснаження окупантів, адже вони туди кидають основні свої сили. Це не дає їм можливість наступати на інших напрямках.

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