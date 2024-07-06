ЗСУ перехопили тактичну ініціативу: командир батальйону розкрив ситуацію на Харківщині

Російські окупанти постійно проводять зворотні ударно-штурмові дії на Харківщині.

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ЗСУ перехопили ініціативу на фронті / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", instagram/libkos

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко повідомив, що Сили оборони України мають тактичну ініціативу у боях на Харківщині й можуть розвинути це в тактичний успіх.

"Противник постійно проводить зворотні ударно-штурмові дії на Харківщині. Головна мета - вибити Сили оборони з позицій, які вдалося відбити. При цьому противник застосовує все наявне озброєння. Зокрема, ударні дрони, артилерію та авіацію. Атакують окупанти позиції українських захисників і всі населені пункти на кордоні. Авіація противника постійно застосовує КАБи різної ваги. Росіяни цілком усвідомлено атакують КАБами цивільні обʼєкти", - розповів Федоренко в ефірі "Еспресо".

За словами військовослужбовця, Сили оборони мають перспективу мати тактичний успіх у боях на Харківщині.

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"Думаю, що питання дії ворожої авіації буде вирішено найближчим часом. Нещодавно нам був даний дозвіл на застосування високоточної зброї по території РФ. Це внесло суттєві зміни в плани та дії противника. Як наслідок, окупанти змушені переміщати свої сили та засоби трохи далі від державного кордону України. Втім, так чи інакше ми дістаємо їх і там. Саме тому логістичне забезпечення російських окупантів для атаки через український кордон стало довшим. Чим довша логістика, тим більше ми можемо виявити й нанести ураження їхнім засобам та силам. Відповідно, є всі перспективи не просто говорити про те, що Сили оборони перехопили тактичну ініціативу на Харківщині, а й можуть мати тактичний успіх на полі бою", - додав він.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відбувається на Харківщині

Нагадаємо, що бійці ЗСУ під Вовчанськом розбили групу елітних десантників РФ. Підрозділ окупантів агресора Російської Федерації на певний час втратив боєздатність і не зможе вести активні бойові дії, сказав Назар Волошин. Росія перекидатиме до Вовчанська боєздатні підрозділи з інших ділянок фронту.

Російські окупанти потрапили в оточення. В ISW розповіли, що відбувається у Вовчанську. Сили оборони контролюють усі підступи до Агрегатного заводу в центрі міста й оточили підрозділи 83-ї окремої десантно-штурмової бригади. Оточення заводу Силами оборони може мати обмежене тактичне значення.

У ЗСУ попередили про зміну тактики армії РФ. Віталій Литвин заявив, що на фронті відбулося суттєве зростання штурмових дій на Куп’янському та на Лиманському напрямках. Російські окупанти не полишають намірів повністю захопити Вовчанськ.

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