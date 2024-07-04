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Жорстокі бої за рубежі: у ЗСУ попередили про зміну тактики армії РФ

Юлія Закрепа
4 липня 2024, 21:45
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Росіяни проводять такі фронтальні атаки, просто б'ють в лоб великою кількістю особового складу.
Жорстокі бої за рубежі: у ЗСУ попередили про зміну тактики армії РФ
Росіяни наступають у Вовчанську / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України Віталій Литвин заявив, що на фронті відбулося суттєве зростання штурмових дій на Куп’янському та на Лиманському напрямках.

"Це і Макіївка, і Спірне, і Часів Яр, тобто на цих напрямках збільшилась кількість бойових зіткнень і штурмових дій противника за останній період часу", - зазначив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Литвина, на Харківському напрямку точаться бої на рубежі Вовчанську.

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"Вони проводять такі фронтальні атаки, просто б'ють в лоб великою кількістю особового складу за підтримки оперативно-тактичної авіації. Тобто у них дуже велика кількість такої авіації на цьому напрямку, велика кількість керованих авіабомб. Тому там, де вони не можуть захопити якусь позицію, спостережний пост або взводний опорний пункт,то вони просто його знищують великою кількістю вильотів оперативно-тактичної авіації, котра скидає велику кількість керованих авіабомб на голови наших захисників", - зазначив він.

За словами офіцера, російські окупанти не полишають намірів повністю захопити Вовчанськ і прикладають для цього багато зусиль, зокрема, туди були стягнуті спецпідрозділи РФ, по українських позиціях били великою кількістю боєприпасів, а також була значна кількість вильотів оперативно-тактичної авіації.

"Не можна сказати, що це найголовніший напрямок ворога. Тому що у нас є такі важливі напрямки як Часів Яр, Лиманський і Куп'янський напрямок", - додав він.

За даними офіцера, у Липцях після масованих ударів оперативо-тактичної авіації, ворог знову починає пробувати штурмувати підрозділи Сил оборони.

"Коли вони впираються, то вони застосовують тактику випаленої землі - скидають велику кількість вибухових речовин на голови бійців Сил оборони. Там були масовані авіанальоти, масовані артилерійські удари і зараз знову продовжують відправляти свою піхоту на штурмові дії. Але на тому напрямку противник успіху не має, наші підрозділи там тримають рубежі і не дають ворогу просуватися вглиб Харківщини та населеного пункту Липці", - розповів Віталій Литвин.

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Ситуація у Вовчанську: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ контратакували армію РФ і просунулися у Вовчанську. Українські сили ведуть стрілецькі бої із ЗС РФ у північно-східному Вовчанську, що вказує на те, що ЗСУ відновили обмежені позиції вздовж вулиці Хлібороба. На Куп'янському напрямку наші захисники відбили сім атак ворога.

Бійці ЗСУ під Вовчанськом розбили групу елітних десантників РФ. Бійці Сил оборони України під Вовчанськом на півночі Харківської області завдали серйозних втрат 83-й Окремій десантно-штурмовій бригаді РФ. Росія перекидатиме до Вовчанська боєздатні підрозділи з інших ділянок фронту.

В ISW розповіли, що відбувається у Вовчанську - окупанти потрапили в оточення. Сили оборони контролюють усі підступи до Агрегатного заводу в центрі міста й оточили підрозділи 83-ї окремої десантно-штурмової бригади. Українські військові безпосередньо не штурмують агрегатний завод.

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