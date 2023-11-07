Україна може створити потужний 'повітряний щит': у ЗСУ розкрили деталі

Речник Повітряних сил повідомив, що Україна зможе створити "повітряний щит" для захисту території.

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Ігнат розповів про "повітряний щит" для України / колаж: Главред, фото: Twitter Резнік, Міноборони РФ

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна може створити потужний "повітряний щит" для захисту своєї території від атак країни-агресорки Росії. Для цього потрібно все те, що описано у візії Повітряних сил.

"Дуже пафосно говорити "повітряний щит" для України. Дійсно, хочеться мати такий купол, який усіх захистить, але не в наших реаліях. Це така країна, як Ізраїль (розміром в одну українську область), може собі такий щит дозволити", - розповів Ігнат в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

І то, за словами Ігната, коли йде масований обстріл різними типами засобів, то навіть славнозвісний ізраїльський щит не може впоратися з усім, що летить.

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Як створити "повітряний щит"

Ігнат зазначив, що у випадку України говорити про потужний "повітряний щит" можна буде, коли країна отримає все те, що хоче в перспективній моделі Повітряних сил, яку раніше змалювали у візії ЗС.

ЇЇ ухвалили ще до війни і там прописано, якою має бути протиповітряна оборона.

"Але повернемось до реалій. Сьогодні є готовність постійна. Коли нас запитують колеги, на скільки ми готові, чи готуємось, а які у нас є варіанти? У нас все що є, все стоїть на кону. Ми не тримаємо в запасі якісь зенітні системи", - додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що раніше Юрій Ігнат заявив про те, що "щільної" ППО в Україні немає ніде. Спікер заявив, що Сили оборони України мають готуватись до атак РФ по критичній інфраструктурі та по стратегічних об'єктах.

Частину систем ППО Україна орендує в партнерів. Україна отримала низку систем протиповітряної оборони в оренду від деяких міжнародних партнерів. ППО будуть особливо важливими у холодний період року.

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