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ЗСУ просунулися на Донбасі та на лівому березі Херсонщини - ISW

Анна Ярославська
3 листопада 2023, 08:20
ЗСУ атакували поблизу заплави і Піщанівки, просунулися поблизу Кринок і досягли успіху на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки.
Антонівський міст, ВСУ
Українські сили утримують позиції поблизу Кринок та Антонівського мосту / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, командування Об'єднаних Сил ЗС України, скріншот

Сили оборони України утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області. ЗСУ атакували поблизу Пойми та Піщанівки, а також просунулися поблизу Кринок. Також українські військові досягли успіху на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки. Про це йдеться в огляді Інституту вивчення війни.

Бої на Донбасі

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 листопада, показують, що українські сили просунулися далі на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили проривають російську оборону на схід від Андріївки.

відео дня

Генштаб України повідомив, що російські війська зробили 15 невдалих спроб відновити втрачені позиції у Хромового, Клещеевки і Андріївки і що українські війська відбили Російські штурми поблизу Південного.

Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська атакують в районі Авдіївки переважно невеликими групами піхоти. Він додав, що темп бойових дій росіян під Авдіївкою знижується, тому що російські сили перегруповуються і потребують підкріплення.

Український військовий спостерігач заявив, що російські сили нібито перетнули залізничну колію поблизу Степового і готуються атакувати з цих щойно захоплених позицій Авдіївський коксохімічний завод.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ завдали комбінованих ракетно-повітряних ударів по Авдіївському коксохімічному заводу 1 листопада, але зазначив, що українська протиповітряна оборона заважає російським військам завдати потужних ударів по цьому району.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили понад 20 російських штурмів поблизу Мар'їнки.

Президент України Володимир Зеленський 2 листопада заявив, що українські війська відбили російські штурми на Вугледарському напрямку і що під час атак війська РФ втратили десятки одиниць військової техніки.

Карти боїв в Донецькій області
Карти боїв в Донецькій області / understandingwar.org

Південний фронт - що відбувається

Аналітики ISW посилаються на россійських воєнкорів, які стверджують, що українські війська атакували поблизу Пойми та Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона і 3 км від Дніпра) і просунулися біля Кринок.

Карти боїв на Херсонщині
Карти боїв на Херсонщині / understandingwar.org

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські сили утримують позиції поблизу Кринок та Антонівського автомобільного та залізничного мостів.

Він додав, що угруповання російських військ на Херсонському напрямку складається з 8 бригад, 17 полків, 8 батальйонів і 4 загонів батальйонного рівня, включаючи БАРС (бойовий резерв Російської Федерації) і підрозділи "Шторм-Z", а російські резерви на цьому напрямку включають 2 мотострілкові полки і 2 запасних мотострілкових батальйони.

Ситуація в Херсонській області - останні новини

Сили оборони України продовжують наступальні дії на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ вдалося просунутися на лівому березі Херсонської області на північ від Підстепного. Окупанти скаржаться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення в цей район.

Прессекретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на лівому березі Дніпра в Херсонській області. За її словами, сили оборони України намагаються вести бойові дії максимально ефективно для тих ділянок, де це доречно. Втім, говорити про фізичне і географічне просування ще рано.

Військовий експерт, колишній начальник пресслужби Генштабу Владислав Селезньов заявив, що на лівому березі Дніпра в Херсонській області підрозділи Збройних сил України можуть вести наступальні дії з трьох плацдармів:

  • Перший плацдарм - в районі Дач і Антонівського мосту недалеко від окупованих Олешок, до яких поки наблизитися неможливо.
  • Другий плацдарм - в районі залізничного мосту в напрямку сіл Піщанівка та Пойма.
  • Третій плацдарм ЗСУ розташовується на групі островів від Козацьких таборів до Кринок.

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