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ЗСУ перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонщини - ISW

Анна Ярославська
8 листопада 2023, 06:50
Зараз там може діяти приблизно один батальйон українських військовослужбовців - вони утримують позиції в центрі Кринок і прилеглих районах.
Херсонська область, ВСУ
Один або два українських БТРи перетнули Дніпро біля Кринок / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, УНІАН

Сили оборони України перекинули обмежену кількість бронетехніки на лівий берег Херсонської області й продовжують масштабніши, ніж зазвичай, наземні операції за участю легкого піхотної угруповання приблизно батальйонного розміру. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Російські "воєнкори" 6 листопада збільшили знімок, на якому нібито знятий український гусеничний десантний транспорт, що перевозить бойову машину піхоти на східний берег біля села Кринки (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від Дніпра).

Інші "воєнкори" стверджували 7 листопада, що українська бойова машина піхоти самостійно перетнула річку Дніпро біля Кринок, а також збільшили окремі кадри 7 листопада, на яких нібито видно знищений західний бронетранспортер-амфібія в невстановленому місці на східному березі.

відео дня

Деякі з російських "воєнкорів" стверджували, що один або два українських БТРи перетнули Дніпро біля Кринок, інші зазначали, що українські війська перекинули в цей район кілька бронетранспортерів.

Крім того, російські інформатори стверджують, що понад 300 українських військових (приблизно батальйон) діють на східному березі в районі Кринок. Повідомлялося, що українські сили утримують позиції в центрі Кринок і прилеглих районах.

За твердженням ще одного "воєнкора", кілька сотень українських військових діють на всьому східному березі Херсонської області.

Експерти з посиланням на російських "військових блогерів" зазначають, що бойові зіткнення тривають поблизу Кринок, а також поблизу Пойми (12 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра), Піщанівки (13 км на схід від Херсона і 3 км від Дніпра) і Підстепного (17 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра), але нібито спроби українських військ просунутися вперед 6 і 7 листопада не були особливо масштабними в порівнянні з попередніми днями.

Аналітики ISW нагадують, що Сили оборони, ймовірно, провели початкові атаки через річку Дніпро на лівий берег Херсонської області 17 і 18 жовтня.

"Повідомлення про угруповання українських сил чисельністю до батальйону на східному березі свідчить про те, що інтенсивні російські зусилля з перекриття річки Дніпро не завадили українським силам перекинути додатковий особовий склад і матеріальну частину на позиції на східному березі", - йдеться у звіті.

При цьому експерти Інституту вивчення війна зазначають, що не будуть спекулювати на перспективах подальшої активності українських військ на східному березі Херсонської області.

Ситуація на оівому березі Херсонщини - останні новини

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що українські сили незначно просунулися до південно-західного кута сонячної електростанції біля Підстепного і утримують позиції в будинках в Кринках. Позиційні бої йдуть в Кринках і вздовж лінії Піщанівка-Пойма.

1 листопада повідомлялося, що українські військові намагалися прорвати російську оборону в районі Піщанівки і Пойми у Херсонській області.

Прессекретар Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що Сили оборони України намагаються вести бойові дії максимально ефективно для тих ділянок фронту, де це доречно. Втім, говорити про фізичне та географічне просування на лівому березі Херсонської області ще рано.

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