'ЗСУ пройшли першу лінію': експерт розкрив про потужне просування на двох напрямках

Михайло Самусь повідомив, що українські бійці пройшли найважчу смугу забезпечення.

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ЗСУ виходять на лінії оборони, де розташовані окупанти / колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь повідомив, що українські війська пройшли один з найскладніших етапів - смугу забезпечення.

"Насправді інформація різна. Дехто неофіційно говорить про те, що у деяких місцях вже перша лінія пройдена і на певних ділянках українські війська виходять на другу. Але є офіційна інформація, ми нею оперуємо", - повідомив Самусь для 24 каналу.

Українські бійці пройшли важку смугу забезпечення. Вона призначена для того, коли наступаючі війська зав'язнуть у мінних полях, інженерних загородженнях тощо, то артилерія противника накриває їх.

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"Це дуже важко пройти, перш ніж дійти до першої лінії оборони, де розташовані війська противника", - зазначив експерт.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті

Нагадаємо, що на Заході назвали причину і дали тривожний прогноз контрнаступ ЗСУ. Основним викликом для українських військ залишається прорив через оборонні лінії Росії в східній і південній частинах країни.

ЗСУ проломили заслони РФ на півдні та зайшли на першу лінію оборони окупантів. Українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

ЗСУ вдарили на двох напрямках і "перемололи" три роти РФ разом з технікою. Українські захисники знищили 18 одиниць військової техніки росіян, повідомив Олександр Тарнавський.

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