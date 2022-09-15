Підполковником був тиждень: ЗСУ ліквідували російського командира батальйону

Звання підполковника окупант отримав 2 вересня, а зустрів смерть 9 вересня.
Українські військові ліквідували російського командира мотострілецького батальйону підполковника Дмитра Кочеткова. Він був родом з міста. Усть-Ілімська Іркутської області. Про це заявив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
Кочеткову було 37 років.
"Командир мотострілецького батальйону 70-го МСП підполковник Кочетков Дмитро здійснив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Слава нації, смерть ворогам", – написав Штефан.
Слід зазначити, що звання підполковника окупант отримав 2 вересня, а зустрів смерть 9 вересня.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.
Крім того, в Україні ліквідовано 28-річного Максима Плеханова із Саратовської області. Окупант служив у Росгвардії. Плеханова поховали 5 вересня в місті Вольськ Саратовської області.
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