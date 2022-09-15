Підполковником був тиждень: ЗСУ ліквідували російського командира батальйону

ЗСУ ліквідували російського підполковника / Колаж фото Анатолій Штефан, Радіо Свобода, Reuters

Українські військові ліквідували російського командира мотострілецького батальйону підполковника Дмитра Кочеткова. Він був родом з міста. Усть-Ілімська Іркутської області. Про це заявив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Кочеткову було 37 років.

"Командир мотострілецького батальйону 70-го МСП підполковник Кочетков Дмитро здійснив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Слава нації, смерть ворогам", – написав Штефан.

Слід зазначити, що звання підполковника окупант отримав 2 вересня, а зустрів смерть 9 вересня.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.

Крім того, в Україні ліквідовано 28-річного Максима Плеханова із Саратовської області. Окупант служив у Росгвардії. Плеханова поховали 5 вересня в місті Вольськ Саратовської області.

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