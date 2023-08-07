ЗСУ успішно відбивають штурми росіян: Генштаб розкрив тяжку ситуацію на фронті

Наші захисники успішно відбивають атаки російських військових на різних напрямках.

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У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 36 ОБрМП, 95 ОДШБр

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили оновлену інформацію про ситуацію на фронті. У ранковому зведенні йдеться, що впродовж доби відбулось 50 бойових зіткнень.

На сторінці Генштабу ЗСУ у Facebоok розповіли, що протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 ракетних та 52 авіаційних удари.

"На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області. На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районі північно-східніше Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів", - повідомили у зведенні Генштабу.

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В районі Авдіївки, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ.

"На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області", - розкрили у ранковому зведенні.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що Росія чіпляється за Бахмут. Експерт розкрив, де можна чекати прориву ЗСУ. Російські війська досі зосереджені навколо оборони Бахмута, ворог стягує туди резерви. Але повзучим наступом ЗСУ справа не закінчиться, вважає Попов.

Генерал армії розкрив план звільнення Бахмута. Росіяни уже відчувають дефіцит боєприпасів, але продовжують підсилюватись на Бахмутському напрямку, повідомив Маломуж.

В ISW розповіли про наслідки ударів по мостах до окупованого Криму. Російські війська були змушені перенаправити дорожній рух з коротших східних маршрутів на довші західні.

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