'Головні шляхи росіян': у ЗСУ підтвердили успішну атаку по двох мостах

В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України підтвердили, що ЗСУ завдали ракетного удару по Чонгарському мосту.
Колаборанти у Криму заявили, що ЗСУ завдали ракетного удару по Чонгарському мосту, який з'єднує Крим з Херсонською областю. Херсонський колаборант Володимир Сальдо розповів, нібито українські військові випустили по мосту 12 ракет, але 9 із них, мовляв, російські окупанти збили.
Також під обстрілом був міст через протоку Тонка, який зʼєднує місто Генічеськ Херсонської області із Арабатською стрілкою.
Колаборант Сальдо каже, що був перебитий газопровід, який проходив поряд з мостом, зі Стрілківського родовища в Генічеськ, і що нібито понад 20 тис. мешканців міста залишились без газопостачання.
В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України підтвердили ураження по мостах.
Контрнаступ ЗСУ
Нагадаємо, що ЗСУ просуваються на декількох напрямках фронту, окупанти зазнають великих втрат. Російські окупаційні війська намагаються штурмувати позиції ЗСУ, але зазнають втрат у живій силі й техніці.
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