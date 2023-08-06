'Головні шляхи росіян': у ЗСУ підтвердили успішну атаку по двох мостах

У СтратКомі ЗСУ підтвердили інформацію про "бавовну" на окупованих територіях.

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ЗСУ вдарили по двох мостах / колаж: Главред, фото: t.me/hueviyherson

В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України підтвердили, що ЗСУ завдали ракетного удару по Чонгарському мосту.

Колаборанти у Криму заявили, що ЗСУ завдали ракетного удару по Чонгарському мосту, який з'єднує Крим з Херсонською областю. Херсонський колаборант Володимир Сальдо розповів, нібито українські військові випустили по мосту 12 ракет, але 9 із них, мовляв, російські окупанти збили.

ЗСУ вдарили по Чонгарському мосту / фото: t.me/hueviyherson

Чонгарський міст потрапив під атаку ЗСУ / фото: t.me/hueviyherson

Також під обстрілом був міст через протоку Тонка, який зʼєднує місто Генічеськ Херсонської області із Арабатською стрілкою.

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Міст через протоку Тонка зазнав ракетної атаки / фото: ТАСС

Колаборант Сальдо каже, що був перебитий газопровід, який проходив поряд з мостом, зі Стрілківського родовища в Генічеськ, і що нібито понад 20 тис. мешканців міста залишились без газопостачання.

"Бавовна" на мостах / фото: t.me/hueviyherson

В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України підтвердили ураження по мостах.

У ЗСУ підтвердили "бавовна" / фото: СтратКом ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ просуваються на декількох напрямках фронту, окупанти зазнають великих втрат. Російські окупаційні війська намагаються штурмувати позиції ЗСУ, але зазнають втрат у живій силі й техніці.

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