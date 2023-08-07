УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Дуже складна ситуація": у ЗСУ повідомили про штурм росіян біля Куп'янська

Юлія Куришко
7 серпня 2023, 11:45 оновлено 7 серпня, 12:06
178
Череватий повідомив, що Україна знає всі їхні наміри, про всі підрозділи, які зосереджені та про всіх командирів.
Украинские военные, Сергей Череватый
Череватий розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку / колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, armyinform.com.ua

На Куп’янському напрямку ситуація складна, але контрольована, зазначив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

В ефірі Радіо Свобода Череватий розповів, хто воює проти ЗСУ біля Куп’янська і чи є в армії РФ можливість взяти позиції, які були звільнені українськими військовими.

"Це вони так сподіваються, вони живуть реваншем. І це уже не один місяць. Спочатку було взяти взяти Донецьку та Луганську область як проміжний етап. Тут, враховуючи, що наші вороги прив’язані до дат, символів - вони б до початку надуспішної Харківської операції, де їх просто принизили, за лічені дні викинули з величезної території. Покинути техніку та снаряди. Тому безперечно для них би хотілось хоч якийсь відголос цієї слави повторити і вони б хотіли в район Куп’янська прорватися. Проте ми знаємо всі їхні наміри, знаємо всі підрозділи, які зосереджені, всіх командирів. Всі плани. І відтак уже багато тижнів підряд зриваємо ці їхні наміри. І, не дивлячись на певну ескалацію, зараз ситуація, якщо характеризувати по-військовому, дуже складна, але абсолютно контрольована", - наголосив речник.

відео дня

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ успішно відбивають штурми росіян. Генштаб розкрив тяжку ситуацію на фронті і поділився, що протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 ракетних та 52 авіаційних удари.

Генерал армії розкрив план звільнення Бахмута. Росіяни уже відчувають дефіцит боєприпасів, але продовжують підсилюватись на Бахмутському напрямку, повідомив Маломуж.

В ISW розповіли про наслідки ударів по мостах до окупованого Криму. Російські війська були змушені перенаправити дорожній рух з коротших східних маршрутів на довші західні.

Більше цікавих новин:

війна в Україні новини України контрнаступ ЗСУ Сергій Череватий
Реклама

Головне за день

Україна повернула додому з полону ще 22 захисники, серед них є поранені

Україна повернула додому з полону ще 22 захисники, серед них є поранені

12:03 Україна
"Дуже складна ситуація": у ЗСУ повідомили про штурм росіян біля Куп'янська

"Дуже складна ситуація": у ЗСУ повідомили про штурм росіян біля Куп'янська

11:45 Україна
У Німеччині закликали передати Україні далекобійні ракети Taurus

У Німеччині закликали передати Україні далекобійні ракети Taurus

09:57 Світ
Всі головні новини

Последние новости

12:28

Філіп Кіркоров знайшов собі нового юного фаворита - ЗМІ

12:25

"Віддам тобі своє сердечко": ONUKA показала чарівні фото з новонародженою донькою

12:07

Світ перевернувся: чоловік показав, як правильно вставляти трубочку в сік

12:03

Україна повернула додому з полону ще 22 захисники, серед них є пораненіВидео

12:02

З 1 жовтня введуть великі штрафи для українців: за що і хто під загрозою

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:56

Видовище не для слабких духом: чому кити вибухають після смерті

11:53

Путін може приїхати до Туреччини наприкінці серпня - Hurriyet

11:48

Загадка лише для геніїв: потрібно знайти добре замасковану змію серед листя

11:45

"Дуже складна ситуація": у ЗСУ повідомили про штурм росіян біля Куп'янська

Реклама
11:32

Гороскоп на завтра 8 серпня 2023: кого чекає божевільне кохання

11:27

Помиляються майже всі: дівчина показала, як правильно розчісувати волоссяВидео

11:21

Яку квітку краще тримати на роботі, щоб начальник підвищив зарплату

11:19

Сердючка міцно послала пропагандистів та показала, що ховає під спідницеюВидео

11:06

Експерти пояснили українцям, як потрібно платити борги за світло за новими тарифами

10:55

Чому не можна казати "на Україні": Авраменко пояснив серйозну помилку

10:46

Допоможіть, врятуйте: чому кішки застряють на деревах

10:45

На Херсонщині окупанти завезли дві вантажівки із тілами росіян

10:37

"Клон" Винника випустив ще один кліп в його стилі

10:03

До кінця зими не долежить: 5 місць, де не можна зберігати картоплю

09:57

У Німеччині закликали передати Україні далекобійні ракети Taurus

Реклама
09:43

Вороги прут на Старомайорське: у Міноборони назвали найгарячіший напрямок на фронті

09:42

"Росіяни взяли паузу": у ЗСУ розкрили тактику окупантів щодо масованих обстрілів

09:26

Здоров'я дорожче видовищ: що буде, якщо довго дивитися на зварювання

08:59

Вночі окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Херсоні: є загиблі та пораненіФото

08:54

ЗСУ успішно відбивають штурми росіян: Генштаб розкрив тяжку ситуацію на фронті

08:48

Ось чому хек продають без голови: як він виглядає в природі

08:35

РФ може стримати лише гарантія, що на свій удар вона отримає удар у відповідь - Огризко

07:58

У боях за Україну загинув колишній народний депутат

07:28

Мирний саміт у Джидді: Китай відправив "позитивний" сигнал - Spiegel

06:49

В ISW розповіли про наслідки ударів по мостах до окупованого Криму

06:20

Чи варто українцям закручувати гайки щодо виїзду за кордонмнение

05:00

Вражаюча оптична ілюзія: лише інтелектуали знайдуть приховану людину за 5 секунд

04:45

Навіть не впізнаєте: 3 найкращі способи, як випрати килим вдома на підлозі

04:00

Яке сьогодні церковне свято і у кого День ангела 7 серпня

03:00

Ніколи не здогадаєтеся: що означає слово "челюсті" в українській мові

02:00

Чоловік зробив тест ДНК заради розваги і розкрив страшну таємницю своєї бабусі

01:10

Росія чіпляється за Бахмут: експерт розкрив, де можна чекати прориву ЗСУВидео

06 августа, воскресенье
23:57

В Ужгороді священник назвав росіян "прекрасним народом" та молився за примирення

23:13

Подоляк поставив на місце Пєскова, який розкатав губу на захоплення територій України

22:42

"Долучають резерви для оточення": генерал армії розкрив план звільнення Бахмута

Реклама
22:17

Повітряний щит України згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи - Зеленський

21:45

Ні у Сходу, ні у Заходу немає проекту майбутньогомнение

21:36

"Акула - прапор розбою і розгулу": рецензія на фільм "Мег 2: западина"

21:27

ЗСУ наступають на двох напрямках та закріплюються на нових рубежах

21:16

Трусити буде нова потужна буря: Україну накриє 8-бальний магнітний шторм

21:14

Як назвати "секонд хенд" українською: Авраменко дав несподівану відповідь

19:44

"Головні шляхи росіян": у ЗСУ підтвердили успішну атаку по двох мостах

19:34

Зеленський "засвітив" французькі SCALP і підписав "подарунок" для росіян

19:13

Україну накриє справжній шторм: які регіони заливатимуть грозові дощі

18:59

"Конкуренти": Подоляк розкрив, якими будуть відносини Польщі та України після війни

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти