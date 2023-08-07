"Дуже складна ситуація": у ЗСУ повідомили про штурм росіян біля Куп'янська

Череватий повідомив, що Україна знає всі їхні наміри, про всі підрозділи, які зосереджені та про всіх командирів.

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Череватий розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку / колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, armyinform.com.ua

На Куп’янському напрямку ситуація складна, але контрольована, зазначив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

В ефірі Радіо Свобода Череватий розповів, хто воює проти ЗСУ біля Куп’янська і чи є в армії РФ можливість взяти позиції, які були звільнені українськими військовими.

"Це вони так сподіваються, вони живуть реваншем. І це уже не один місяць. Спочатку було взяти взяти Донецьку та Луганську область як проміжний етап. Тут, враховуючи, що наші вороги прив’язані до дат, символів - вони б до початку надуспішної Харківської операції, де їх просто принизили, за лічені дні викинули з величезної території. Покинути техніку та снаряди. Тому безперечно для них би хотілось хоч якийсь відголос цієї слави повторити і вони б хотіли в район Куп’янська прорватися. Проте ми знаємо всі їхні наміри, знаємо всі підрозділи, які зосереджені, всіх командирів. Всі плани. І відтак уже багато тижнів підряд зриваємо ці їхні наміри. І, не дивлячись на певну ескалацію, зараз ситуація, якщо характеризувати по-військовому, дуже складна, але абсолютно контрольована", - наголосив речник.

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