'Знищили важливий об'єкт окупантів': генерал розкрив шалені втрати РФ на фронті

Бригадний генерал розкрив загальні втрати противника - минулої доби ЗСУ ліквідували 409 окупантів.

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ЗСУ атакують окупантів на фронті / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: deepstatemap

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські воїни продовжують стійко тримати оборону в операційній зоні ОСУВ "Таврія".

Бригадний генерал у своєму Telegram-каналі розповів, що загальні втрати противника минулої доби становили: 409 окупантів та 34 одиниці військової техніки, не враховуючи БпЛА.

"Зокрема, це 7 танків, 11 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 1 вертоліт, 6 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки. Також українські сили оборони знищили 1 склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт росіян. Нейтралізовано або знищено 178 БпЛА різних типів", - повідомив командувач. відео дня

Тарнавський також зазначив, що за добу російський агресор завдав 56 авіаударів, провів 64 штурмові дії та вчинив 919 артобстрілів.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ дронами розгромили весь артдивізіон РФ. Снарядний голод на фронті зростає в геометричній прогресії, боєприпасів вистачає тільки для оборони, сказав майор нацгвардії Денис Нагорний.

РФ підтягує резерви на Куп'янський напрямок. На Куп’янському напрямку перебуває близько 40 тисяч російських окупантів. Загарбники продовжують стягувати туди резерви, але заміняють ними раніше знищені.

Марат Гельман розповів, що у ЗСУ з'явиться шанс завдати великого удару по окупантах. Для України вкрай важливий період до президентських виборів у Росії, бо в цей час Росією керує не війна, а вибори.

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